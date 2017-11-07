Gaziantep ve Mersin bekçi alımı ne zaman ve nereden yapılacak?

Askerlik hizmetini yapmış ve 30 yaşın altında bulunan herkesin başvurabileceği Gaziantep ve Mersin bekçi alımı başvurusu, bu kentlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Gaziantep ve Mersin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, on binlerce kişinin merak ettiği konunun detayları

MERSİN VE GAZİANTEP BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Mersin/Akdeniz ilçesinde 110, Mezitli ilçesinde 80, Toroslar ilçesinde 110, Yenişehir ilçesinde 100, Tarsus ilçesinde 100 görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Gaziantep Nizip, Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinde yapılacak olan alımlarla ilgili ise herhangi bir rakam belirtilmedi. İşte, her iki il için alım şartları;

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,

e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,

h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

j) En az 167 cm boyunda olmak,

k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2

} örnek: 80/1,752=26

Mersin ve Gaziantep ilçelerinde yapılacak olan başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ NELER OLACAK?

a) Başvurular 16/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacaktır.



b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.



c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.



d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;



* T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,

* Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,

* Askerlik durum belgesi,

* 4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,

* Adli sicil belgesi,

* Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

* Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.



e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır