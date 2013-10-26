Gaziantep Uluslararası Şirehan Festivali (2)

Gaziantep’i uluslararası kültür ve yeme içme turizminde daha etkin hale getirmeyi amaçlayan festivalin ilki, bence büyük bir başarıyla sonuçlandı. Bir başka deyişle, Gaziantep, halkıyla, esnafıyla, yazar, gurme ve aşçısıyla iyi bir sınav verdi.

Gelin şimdi bu başarıda emeği geçenlerin sözlerine kulak verelim. Festival Koordinatörü Ahmet Ümit: “Şire Festivali’ndeki temel amacımız Gaziantep’in bağ bozumu geleneğini yaşamak ve yaşatmak yanında Gaziantep ögelerinin dünyaya tanıtımını sağlamaktır. Benim için Gaziantep’in bütün ögeleri ve kültürel yapısı önemli. Bu festivalin gelenekselleşmesi için elimizden geleni yapacağız” diyor.

Bir yemek yazarı olarak benim dileğimse, Şirehan Festivali’nin onlarca yıl sürmesi ve Gaziantep’in bir turizm merkezi olması. Festivalde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

Pekmezli ayva tatlısı

Suyu ve şekeri geniş bir tencereye koyup, kaşıkla karıştırın. Pekmezi de ekleyip karıştırarak orta ateşte kaynatın. Diğer taraftan, ayvaları soyup çekirdekli kısımlarını oyun.

Ayvaları ve karanfilleri kaynayan şerbete aktarın ve orta ısılı ateşte 30 dakika kaynatın

Ocaktan aldığınız ayvaları tencereden çıkarıp fırın tepsisine yan yana dizin. Tenceredeki şerbetten 2-3 kepçe alarak tepsiye, dibini kaplayacak şekilde, aktarın.

Fırın tepsisinin üzerini alüminyum folyoyla iyice kapatın ve 5 dakika önceden ısıtıp 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 15 dakika daha pişirin. Fırından çıkarın.

Ayva tatlısının yanına ya da ortasındaki çukurlara kaymak ya da dondurma koyabilirsiniz. Soğuk olarak servis yapın.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

- 1 kg ayva

- 4 su bardağı tozşeker

- 1 su bardağı pekmez

- 6 su bardağı su

- varsa 3-4 adet karanfil tanesi