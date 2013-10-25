Gaziantep’te şirehan festivali

Benim gibi, onlarca yerli-yabancı yemekçi, aşçı, gurme, yazar ve sektöre hizmet eden çeşitli görevlerdeki insan 1. Uluslararası Şirehan Yiyecek İçecek Festivali’ne katılmak için oradaydı.

Gaziantep’te şire yapımı, ortaklaşa bir iş yapmanın, yardımlaşmanın ve sosyalleşmenin de en önemli öğelerinden biri. Festivale emeği geçenler istemişler ki, ziyaretçiler de bu önemli heyecana ortak olsun ve şire yapımına destek versinler. Ayrıca elbette festivalin tek amacı şire yapımını tanıtmak değil. Zaten Antep’e ayak basar basmaz bunu hissetmemeniz mümkün değil. Kentin halkı da festivale destek vermek için elinden geleni yapmış.

Festivalin asıl amacı, Gaziantep’i ve Antep mutfağını uluslararası arenada hak ettiği yere çıkarmak...

Mantarlı Ispanaklı Mücver

Mantarlar, akan suyun altında iyice yıkanıp süzülür ve rendelenerek derin bir kaba koyulur. Ispanak yaprakları incecik doğranıp başka bir derin kaba alınır.

Sarmısaklar pirinç tanesi büyüklüğünde dilimlere ayrılıp ıspanağın üzerine ilave edilir. Soğan rendelenip katılır. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kuru nane ve kekik serpilir.

Sebze karışımı elle yoğrulup yumuşatılır ve rendelenmiş mantarın üzerine eklenip tekrar karıştırılır.

Diğer taraftan un, derin bir kaba koyulup üzerine yumurtalar kırılır. Bir taraftan tel çırpıcı yardımıyla çırpılırken, bir taraftan süt ilave edilir. Hazırlanan bu sos, sebzelerin üzerine aktarılıp karıştırılır. Rendelenmiş kaşar peyniri (diyet dil peynir de kullanılabilir) serpilir.

Orta boy ve kenarları yüksek bir fırın kabı, 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlanır. Hazırlanmış olan karışım kaba aktarılıp üzeri düzeltilir.

Mücver, 10 dakika önceden 175 dereceye ayarlanmış fırında üzeri iyice kızarıncaya kadar, 30 dakika pişirilip çıkarılır. Et ya da balığın yanında sıcak sıcak servise sunulur.

Malzeme listesi

- 300-400 gr taze kültür mantarı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 2 diş sarmısak

- 10-12 yaprak ıspanak

- 2 çay kaşığı kuru nane, kuru kekik

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Sos için;

- 2 yemek kaşığı un (1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kepekli un da kullanılabilir.)

- 3 su bardağı süt

- 2 adet yumurta

- Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar