Gaziantep otogarında çöpte mühimmat bulundu

Olay, öğleden sonraÿŞehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Terminalde çalışan bir kişi ilçelere yolcu taşıyan minibüslerin bulunduğu alandaki çöp kutusunda roket ve mermiye benzer cisimler gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alarak terminale girişleri yasakladı.

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafet giyerek yaptığı incelemesinde 1 patlamamış bomba atar tüfeğine ait mühimmat, 1 roket mermisi motoru ve 6 boş uçaksavar mermisi kovanı buldu. Mühimmatlar yapılan incelemenin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Asker sevkiyatı nedeniyle yoğunluk yaşandığı için, polis terminal çevresindeki araçlarda da incelemelerde bulundu

Polis, mühimmatları çöpe kim ya da kimlerin attığını bulmak için çalışma başlattı.