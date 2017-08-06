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    Gaziantep otogarında çöpte mühimmat bulundu

    DHA
    06 Ağustos 2017 - 15:57Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 16:02

    Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, ilçelere hareket eden minibüslerin bulunduğu peronda çöp kutusu içerisinde kullanılmış askeri mühimmat bulundu.

    Olay, öğleden sonraÿŞehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Terminalde çalışan bir kişi ilçelere yolcu taşıyan minibüslerin bulunduğu alandaki çöp kutusunda roket ve mermiye benzer cisimler gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alarak terminale girişleri yasakladı.

    Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafet giyerek yaptığı incelemesinde 1 patlamamış bomba atar tüfeğine ait mühimmat, 1 roket mermisi motoru ve 6 boş uçaksavar mermisi kovanı buldu. Mühimmatlar yapılan incelemenin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Asker sevkiyatı nedeniyle yoğunluk yaşandığı için, polis terminal çevresindeki araçlarda da incelemelerde bulundu

    Polis, mühimmatları çöpe kim ya da kimlerin attığını bulmak için çalışma başlattı.

    Gaziantep otogarında çöpte mühimmat bulundu

    Gaziantep otogarında çöpte mühimmat bulundu

    Etiketler: Gaziantep , otogar , mühimmat , çöp
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