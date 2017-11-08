Gazi Üniversitesi vejetaryen menüye geçti

Gazi Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, vejetaryen menü uygulaması kapsamında, üniversitesinin 30 yemekhanesinde, normal menü dışında, yemekhanelerde et içermeyen yemekler de sunulmaya başlandı.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, uygulamayla ilgili, "Hem öğrencilerimizden hem de akademik ve idari personelimizden talepler vardı. Bizler de bu görüşleri dikkate aldık ve vejetaryen menü uygulamasını hayata geçirdik" dedi.

3 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YEMEK

Öğrenci yemeklerine 4 yıldır zam yapılmadığını da belirten Uslan, ihtiyaç sahibi 3 bin öğrencinin ücretsiz yemek yediği bilgisini verdi.

Yemekhanelerde personel-öğrenci ayrımı yapılmadığını söyleyen Uslan, "Öğretim üyelerimiz ne yiyorsa öğrencilerimiz de aynı yemeği yemeye devam ediyor. Ayrıca yemek ücretlerine 4 yıldır zam yapılmıyor ve öğrencilerimize de 1 lira 40 kuruştan yemek veriyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Yenimahalle Belediyesi, Gazi Üniversitesi’nde her sabah sıcak çorba dağıtımına devam ediyor.