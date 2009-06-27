Gazi Koşusu

Ülkemizde bu kadar uzun süreli bir spor organizasyon yoktur herhalde.

Yarışçılık camiası için birçok bakımdan önemli bir koşu. Sezon boyunca herkes bu yarışı bekler ve hazırlanır. Hayaller kurar, heveslenir, sabırsızlanır.

Gökmen Avcı yazıyor

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Şirinyer'li olup ta atlara ilgi duymayan olmamıştır herhalde.

Ekim ayı ile birlikte haralarda hareketlilik başlardı. Yılbaşı ile başlayacak sezona hazır girmek isteyen at sahipleri, bu aylarda atlarını İzmir’e getirmeye başlarlardı. İdmana giden, akşam gezintisine çıkan tayları, atları, sokaklarda görmek olağan oluverirdi.

Sonra yarışlar başlar ve hafta sonlarını geçirmek için bir seçeneğiniz daha olurdu. Arkadaşlarınızla, ailenizle hoş vakit geçirirdiniz. Tuttuğunuz bir atın kazanması durumunda gurur ile etrafınıza bakınırdınız veya başınızı öne eğer sebeb bulmaya çalışırdınız.

Hatırladığım ilk GAZİ KOŞUSU 1985 yılında idi. İzmir’de seyrettiğim ve taraftarı olduğum EXCALİBUR ikinci olmuştu. Üzüldüm tabiiki. Sonraki yıl KAPKARA kazanır diyordum ama, ekürisi HAFIZ kazandı. Sonraki yıllarda bu yarışı sürekli takip etmişimdir.

Evet, GAZİ KOŞUSU AT SAHİPLERİ için de çok önemlidir.

Koşuyu kazanınca, O yılın en BAŞARILI TAYI’nı yetiştirmiş olursunuz. KUPA haralarınızın, evinizin veya işyerinizin en önemli köşesindedir artık gururla.

Kazanılan ikramiye de gayet iyidir. Bu sene 750.000 TL.

Ve atın yarış hayatı tamamlanınca, bu attan yavru elde etmek isteyenler önemli bir bedel de ödemek zorunda olacaklardır artık.

Antranörü ve idman jokeyi tayı biz hazırladık diye gururla dolaşırlar.

Jokeyi, GAZİ KOŞUSU kazanmanın verdiği gururu taşır.

Seyisi ve yedekçisi, taya iyi batkılarını söyleyip daha havalı bir şekilde dolaşırlar.

Tayın taraftarları ise “BEN DEMİŞTİM” diyerek, diğerlerine gülümseyerek bakarlar artık.

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Bu önemli koşu ile ilgili birkaç bilgi.

İlk GAZİ KOŞUSU’nu 1927 yılında NERİMAN kazandı. Mesafesi 2000 metre idi. Bitiriş derecesi de 2.50.00.

Son GAZİ KOŞUSU’nu ise 2.28.03’lük bitiriş derecesi ile PANRIVER kazandı. Mesafe 2400 metre.

Bu yarışı en kısa sürede tamamlayan tay ise BOLD PILOT. 1996 yılında 2.26.22’lik bir derece yapmıştı.

En çok kazanan Jokey MÜMİN ÇILGIN. Tam 9 kez.

En çok kazanan Eküri ise, 13 birincilik ile ELİYEŞİL Ekürisi.

Aklımızda kalan birkaç ŞAMPİYON İSİM. NERİMAN, MİNİMO, KARAYEL, NADAS, DR.SEFEROF, TORAMAN, SEREN I, CARTAGENA, UĞURTAY, HAFIZ, GEORGE THOMAS, ABBAS, BOLD PILOT, FAIR TAIL, CAPRICE, GRAND EKINOKS, HIZAL BEYİ, INSPECTOR, PAN RIVER.

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Bu seneki GAZİ KOŞUSU’na 22 tay katılıyor. Hepsi iddialı ve kazanmak için elinden gelen ne varsa yapacaktır.

Favori yoktur ama, öne çıkan taylar vardır. Bunlar;

Ahmet KILIÇOĞLU’nun MIRAMIS’i, Meliha ELİYEŞİL’in MONTE NEGRO’su, Doruk YILMAZ’ın jokey olarak DETTORI’yi deklare ettiği CHI’si ve Derya BEŞİKÇİ’nin ROKOKO’su.

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Türkiye Jokey Kulübü, Veliefendi Hipodromunda yarış severlere BAYRAM yaşatmaya hazırlanıyor. Yarış programı SÜPER. Yarışlara katılacak atlar SÜPER. Yarış araları gösteriler SÜPER. Hava da SÜPER olacak. Birçok önemli atı bir arada görebileceğiz. İNGİLİZ’lerde YILIN TAYI’nı ve ARAP’larda TURBO’yu seyredebileceğiz.

ÖYLEYSE NE YAPMAK LAZIM;

GÖRSEL BİR ŞÖLENE ŞAHİT OLMAK İÇİN, HAFTASONU’NU İYİ BİR BİÇİMDE SONLANDIRMAK İÇİN, 1 LİRA VERİP, BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞAYIP, 2 LİRA KAZANABİLMEK İÇİN VELİEFENDİ HİPODROMUNDA BULUŞMAK LAZIM.