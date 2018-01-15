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Gazeteciye 1.5 milyon liralık dava

ANKARA
15.01.2018 - 22:00 | Son Güncelleme:

CUMHURİYET Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e, bir yazısı nedeniyle Agrobay Seracılık şirketi’nce 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı.

Agrobay Seracılık, Toker’in 15 Kasım 2017’de yazdığı “Rusya’ya domatesler de ‘Bayburt’tan” başlıklı yazısı nedeniyle manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, “Kişilik haklarımıza ve ticari itibarımıza saldırı dolayısıyla uğradığımız zararın bir nebze de olsa tatmini amacıyla 1.5 milyon lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” ifadesi yer aldı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi de davayı kabul etti. Konuyla ilgili olarak Hürriyet’e konuşan Toker, “1.5 milyon sürreal, gerçeklikle bağı olmayan bir rakam. Korkutma ve gözdağı verme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Korkup sinecek halimiz de yok”
dedi. 

Etiketler: Çiğdem Toker , gazetehaberleri
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