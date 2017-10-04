Gazeteciliği bırakıp eskort oldu! Yaşadıklarını kitap haline getirdi

Hayat tarzını bir anda değiştiren Goff, eskortluk deneyimini ise kitap haline getirdi.

Kitabında çarpıcı olaylar yaşadığını belirten Amanda Goff, yeni kariyerinin eskisine göre çok daha şehvetli işbirlikleri içerdiğini belirtiyor.

Samanta X takma adıyla müşteri kovalayan Goff, “Erkekler seks yapmaktansa daha çok konuşmaya ve dertleşmeye ihtiyaç duyuyor.” diyor.

Samantha X olarak da bilinen Amanda yeni kariyerinin eskisine göre çok daha şehvetli işbirlikleri içerdiğini söylüyor. Amanda’nın yeni müşterileri eskilerine göre çok daha farklı ve ilginç taleplerde bulunuyor.









Amanda yeni müşterilerinin arasında yazarlarında bulunduğunu ve yazdıkları kitaplarda yazım hatası olup olmadığını denetlemesi için kendisi ile görüştüklerini belirtiyor.

Amanda’ya göre bugünlerde erkekler seks yapmaktansa daha çok konuşmaya ve dertleşmeye ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple zaman zaman Amanda görüşmelerde cinsel açıdan hakkı yenilmiş gibi hissediyor.

Erkekler Amanda ile konuştuktan sonra kendisinden kitabını imzalamalarını istiyor. Amanda yeni kitabında bir görüşme sırasında striptiz yaparken müşterinin içeriye girdiğini ve kitabını imzalatmak istediğini belirtiyor.

2015 yılında verdiği bir röportajda Amanda Goff profesyonel eskort olmak isteyen kadınlara yardımcı olduğunu da söylemişti. 30’lu yaşlarında Call Girl isimli bir televizyon dizisinden etkilenerek eskort olmaya karar veren Amanda eskort servisi için saatliğine bin Avustralya doları, geceliğine ise 6 bin Avustralya doları ücret talep ediyor.

Mesleğinin yalnızca seksten ibaret olmadığını söyleyen Amanda kendisini çıplak bir terapist olarak tanımlıyor. Seksin buluşmalarında en çok zaman harcadığı kısım olmadığını söyleyen Amanda eğer durum sadece seks olsaydı muhtemelen 5 dakikalık görüşmeler yapacağını belirtiyor.

Amanda işinin daha çok çıplak terapi olduğunu ve erkeklerin ona kendilerini inciten şeyleri ve yaşadıkları pişmanlıkları anlattığını ifade ediyor. Amanda her türlü olumsuzluğu hayatından çıkarmak için 2015 yılında açık kimliği ile işini yapmaya başladı.

Yaşları 6 ve 8 olan çocukları seksle ilgili bir kitap yazması dışında annelerinin tam olarak ne iş yaptığını bilmiyor. Amanda kitabı yayınlanmadan önce de yaptığı işi ailesine ve arkadaş çevresine açıkladı ve bazıları durumu kabullenirken bazıları da duruma olumsuz baktı.