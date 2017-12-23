Gazetecilere özgürlük eylemi

‘Dışarıdaki Gazeteciler’, Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper’in sanık olduğu davanın pazartesi günü yapılacak duruşmasına destek çağrısı yapmak için Kadıköy’de bir araya geldi.

‘Gazetecilere özgürlük’ pankartı eşliğinde yürüyen kalabalık ‘Özgür basın susturulamaz’ sloganları attı. Gazeteciler, tutuklu meslektaşlarının yeni yıla özgür girmelerini istedi.