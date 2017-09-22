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    Gazeteciler terörist değildir

    DHA
    22.09.2017 - 00:19 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 00:19

    TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bloomberg Küresel İş Forumu’nda yaptığı konuşmasında gazetecilere yönelik sözlerinin “talihsiz, üzüntü verici ve kabul edilemez olduğunu” söyledi.

    Olcayto, özetle şöyle dedi: “Günümüzde de 175 gazeteci cezaevinde bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gazetecilere yönelik ‘Bunlar teröristtir’ nitelemesinin hangi gerekçeye dayandığını anlamak mümkün değildir. Kesin yargı kararı olmadan yıllarını halkı aydınlatmak amacıyla habercilik yapmaya adamış basın emekçilerine büyük bir haksızlıktır. Sayın Cumhurbaşkanı öncelikle dünyada basın özgürlüğü açısından Türkiye’nin neden özgür olmayan ülkeler arasında gösterildiğinin yanıtını bulmalıdır. Israrla söylüyoruz. Gazetecilik suç değildir, meslektaşlarımız terörist değildir.”

    Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti , tutuklu gazeteciler , gazetehaberleri
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