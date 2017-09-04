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    Gazeteci Yurdakul, hasta kedisine ilaç vermeye gittiği evinde hayatını kaybetti

    DHA
    04.09.2017 - 15:49 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 15:50

    MUĞLA'nın Datça İlçesi'ndeki evinde dün ölü olarak bulunan 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul'un, birlikte vakit geçirdiği arkadaşlarının yanından, hasta kedisine ilaç vereceğini söyleyerek ayrıldığı ortaya çıktı. Yurdakul'un, ilk otopsisinde tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiği öğrenildi.

    Gazeteci Doğan Yurdakul, Datça'nın Mesudiye Mahallesi Damarası Mevkii'nde bayram tatilini geçirdiği evinde yaşamını yitirdi. Dün saat 09.00'da eve temizliğe gelen Fatma Şahin tarafından bulunan Yurdakul'un cesedi, Datça Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Muğla Yerkeşik Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi.

    DÜŞEREK BAŞINI TABUREYE ÇARPMIŞ

    Jandarma tarafından olay yerinde yapılan araştırmaya göre, kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Yurdakul'un, yalnız bulunduğu bir sırada evin mutfak kısmında belirlenemeyen bir nedenle düşerek başını yerde duran küçük bir tabureye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle başından yoğun miktarda kan geldiği tespit edildi.

    SON OLARAK DOSTLARIYLA BERABERDİ

    Doğan Yurdakul'un olaydan önce 15.00 -19.00 saatleri arasında dostlarıyla birlikte olduğu öğrenildi. Damararası Mevkii'ndeki evine 4-5 kilometre mesafede Ovabükü'nde Kamil Erdem'in evinde bir arkadaş grubu ile uzun süre sohbet eden Yurdakul'un, anılarından ve çevirisini yapacağı yeni bir kitaptan söz ettiği öğrenildi. Saat 19.00'da ise, evindeki hasta kediye ilaç vereceğini söyleyerek arkadaşlarından izin isteyip yanlarından ayrıldığı belirtildi.

    Evden ayrılmadan önce bir arkadaşına ölçtürdüğü tansiyonu, 12/7.5 çıkınca keyiflenen Yurdakul, otomobiliyle evine döndüğü belirtildi. Doğan Yurdakul'un kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi. Yurdakul'un cenaze töreni, çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek.

    Gazeteci Yurdakul, hasta kedisine ilaç vermeye gittiği evinde hayatını kaybetti

    BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

    Yurdakul'un, ilk otopsisinde tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiği öğrenildi. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından gazeteci Yurdakul'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Karayolu ile Ankara'ya götürülen Yurdakul'un cenazesi, Bayındır Hastanesi morguna konulacak. Doğan Yurdakul'un cenazesi, Çarşamba günü öğlen Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

    Etiketler: Doğan Yurdakul , beyin kanaması , doğan yurdakul cenaze
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