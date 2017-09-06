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    Gazeteci Yurdakul, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

    Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU (DHA)
    06.09.2017 - 14:43 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 14:44

    Muğla'nın Datça İlçesi'nde, bayram tatilini geçirdiği evinde, yaşamını yitiren 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. 

    Datça'daki evinde 3 gün önce ölü olarak bulunan gazeteci-yazar Yurdakul'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından karayoluyla Ankara'ya getirildi. Bayındır Hastanesi morguna konulan cenaze, bugün öğle namazı öncesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Yurdakul'un yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Doğan Yurdakul'un cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü.

    Gazeteci Yurdakul, Ankarada son yolculuğuna uğurlandı

    Gazeteci Yurdakul, Ankarada son yolculuğuna uğurlandı

    Etiketler: Doğan Yurdakul , Cenaze , Kemal Kılıçdaroğlu
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