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    Gazeteci Buket Aşçı’yı kaybettik

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 20:43 | Son Güncelleme:

    VATAN Kitap eki Genel Yayın Müdürü Buket Aşçı kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2007 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle nakil olan Aşçı’ya 2016 Ekim ayında kanser teşhisi konmuştu.

    29 Ekim 1976 doğumlu olan Aşçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 1993’te mezun oldu. E Yayınevi’nde editör olarak mesleğe başlayan Aşçı, Aktüel dergisi, Sabah hafta sonu ekleri, Milliyet Sanat Eki’nde görev aldı. Aşçı, SKY Türk ve TV8’de kitap üzerine yayınlar yaptı. 2003’te Vatan gazetesinde muhabir olarak başlayan Aşçı 2006’da Vatan Kitap Eki Yazıişleri Müdürü olarak göreve devam etti. Aşçı, 19 Aralık’ta Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı ancak dün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aşçı bugün, Levent Camisi’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

    Etiketler: Buket Aşçı , gazetehaberleri , vefat
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