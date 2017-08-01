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    Kahramanmaraş'ta gazeteci baba- oğula kurşun!

    DHA
    01 Ağustos 2017 - 21:52Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 21:52

    KAHRAMANMARAŞ’ta, yerel yayın yapan internet sitesinin genel yayın yönetmeni Mustafa Karaaslan ile aynı zamanda sitenin yazı işleri müdürü olan oğlu Serkan Karaaslan’ın bulunduğu araca kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

    Olay, sabah saatlerinde Büğlek Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Karaaslan yanında oğlu Serkan ile birlikte 46 PH 188 plakalı hafif ticari aracıyla kent merkezine giderken taşlarla kapatılan yolda durdu. Karaaslan’ın aracı durdurmasının ardından tabancayla peş peşe ateş açıldı. Mustafa Karaaslan ile yanında bulunan oğlu Serkan Karaaslan saldırıyı yara almadan atlattı.

    1 KURŞUN İSABET ETTİ

    İhbar üzerine gelen jandarma yaptığı incelemede araca 1 kurşun isabet ettiğini saptarken, olay yerinde ise 5 boş kovan bulundu.

    Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasıÿiçin jandarma çalışma başlatırken, Mustafa Karaaslan, saldırının kendilerini sindirme amaçlı olduğunu söyledi. Karaaslan, "Birilerinin veya belli bir grubun bizlere bu şekilde saldırı düzenlemesi, haberlerimizi veya köşe yazılarımızı kaldırmamıza neden olamaz" dedi.

    Etiketler: kahramanmaraş , gazeteci , silahlı saldırı
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