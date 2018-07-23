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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
23.07.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Bodrum tatilinde sırra kadem bastı

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Bodrum tatilinde sırra kadem bastı

BODRUM'a tatile gelen Ayfer Can'dan (42), 8 gündür haber alınamıyor. Oğuzhan Yarbaşı, "Annem psikolojik nedenlerden dolayı ilaç tedavisi görüyor. İlaçlarını almadığı için sağlık riski bulunuyor. Görenlerin haber vermelerini insanlık namına rica ediyorum" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Bodrum'da yaşayan oğlu Oğuzhan Yarbaşı'nın yanına tatiline gelen Ayfer Can, geçen 15 Temmuz'da ortadan kayboldu. Bodrum Belediyesi'nde çalışan oğlu Oğuzhan Yarbaşı'nın uyuduğu sırada evden çıkan Can'a, aradan geçen 8 güne rağmen ulaşılamadı. Annesinin evde olmadığını fark eden Oğuzhan Yarbaşı'nın ihbarıyla, kaybolduğu günden sonra arama kurtarma çalışması da yapıldı.

Çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri, Ayfer Can'ın ablası Fatma Can'ın, 15 yıl önce, Bodrum'da intihar ettiği bilgisine ulaştı. Polis her ihtimali değerlendirirken, psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Ayfer Can, ablasının intihar ettiği Kumbahçe Mahallesi'nin Manastır bölgesindeki ormanlık alanda da arandı. Yaklaşık 10 hektarlık alandaki arama tarama faaliyetine 4 polis memuru, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Şubesi'nden 8 gönüllü, Ayfer Can'ın eski eşi Şinasi Yarbaşı katıldı. Ancak Ayfer Can'ın izine rastlanamadı. Bunun üzerine arazideki arama çalışmaları durduruldu.

Kayıp kadının oğlu Oğuzhan Yarbaşı, annesinin bulunabilmesi için seferber olduklarını belirterek, "Annem psikolojik nedenlerden dolayı ilaç tedavisi görüyor. İlaçlarını almadığı için sağlık riski bulunuyor. Görenlerin mutlaka emniyet güçlerine haber vermelerini insanlık namına rica ediyorum" dedi.

AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, "Arazide şüphelenilen bölgeleri aradık. Herhangi bir bulguya rastlamadık. Arazideki aramamızı yeni bir bulgu gelene kadar durdurduk. İhtiyaç duyulursa tekrar çıkarız. Bu tür kayıp vakalarında şahısların dışarıdan bakıldığında rahatsız oldukları ve kayıp oldukları maalesef anlaşılamaz. Fotoğrafı da bulunan Ayfer Can'ı, esnafımızın, taksi ve minibüs şoförlerimizin ve tüm halkımızın duyarlı davranıp, yetkililere haber vermeleri son derece önemli. Dileğimiz, kendisine en kısa zamanda ulaşılmasıdır" diye konuştu.

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