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Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

DHA
03.10.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi 770’nci sokakta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 11.45 sularında Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi’ndeki bir adresten gelen adam öldürme ve yaralama ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından henüz kimlikleri tespit edilemeyen 18-25 yaşlarında iki şahıs ölü olarak bulunmuş, olay yerine yaklaşık 500-600 metre mesafede bir kadının da ateşli silahla yaralandığı belirlenmiştir. Kendi imkanları ile Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettiği anlaşılan yaralı kadının tedavisi devam etmektedir" denildi. Yapılan ilk tespitlere göre olayın bir terör bağlantısının bulunmadığının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. 

Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı Olay, Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi 770’nci sokakta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.Çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Etiketler: kavga
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