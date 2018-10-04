6 yÄ±l Ã¶nce sÄ±r olmuÅŸtu... Yasak iliÅŸkiye kurban gitmiÅŸ!

Bitlis AsayiÅŸ Åžube Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, 6 yÄ±l Ã¶nce ortadan kaybolan Halim A.'nÄ±n eÅŸi Ã–zlem A.(33)'nÄ±n Ä°zmir'e taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Ä°zmir'de adresi tespit edilen Ã–zlem A'nÄ±n kaybolan eÅŸi Halim A.'nÄ±n amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Burhan A. ile yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§iftin 3 Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu tespit etti. Polis, Burhan A., Ã–zlem A. ile Burhan A.'nÄ±n eski eÅŸi AkkadÄ±n K'yi gÃ¶zaltÄ±na alarak Bitlis Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirdi. Ã–zlem A'nÄ±n Ã¼zerinde sahte kimlik bulundu. YapÄ±lan Ã§apraz sorgulamalarÄ±nda ÅŸÃ¼phelilerden Burhan A. cinayeti itiraf etti.

BOÄžARAK Ã–LDÃœRMÃœÅž

Burhan A. polise verdiÄŸi ifadede; amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu olan Halim A.'nÄ±n, Ã§ocukluk aÅŸkÄ± olan Ã–zlem A. ile evlendiÄŸini, kendisinin de Ä°zmir'de AkkadÄ±n K. adlÄ± 2 Ã§ocuk annesi kadÄ±n ile evlendiÄŸini anlattÄ±. Burhan A., daha sonra Ä°zmir'den Bitlis'e taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± ve bir inÅŸaat ÅŸantiyesinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Burhan A., o sÄ±rada amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Halim A.'nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu sÃ¼re iÃ§erisinde Ã§ocukluk aÅŸkÄ± olan Ã–zlem A. ile yasak iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve bir sÃ¼re sonra Halim A.'nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Halim A.'nÄ±n eÅŸi Ã–zlem A.'nÄ±n telefonunu karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda aralarÄ±ndaki mesajlaÅŸmalarÄ± gÃ¶rerek aralarÄ±ndaki iliÅŸkiyi Ã¶ÄŸrendiÄŸini anlatan Burhan A., bunun Ã¼zerine amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Halim A.'yÄ± boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etti.

3 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI

Bir sÃ¼re evde sakladÄ±ktan sonra cesedi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸantiyeye gÃ¶tÃ¼rerek gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de itiraf eden Burhan A., ardÄ±ndan tekrar Ä°zmir'e dÃ¶nerek yerleÅŸtiÄŸini bildirdi. Bir sÃ¼re sonra da Ã–zlem A.'yÄ± yanÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ondan 3 Ã§ocuk sahibi olduÄŸunu anlattÄ±.

Burhan A'nÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi ÅŸantiye alanÄ±nda iÅŸ makineleriyle yapÄ±lan kazÄ±da Halim A.'nÄ±n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. YapÄ±lan olay yeri incelemesinin ardÄ±ndan Halim A.'nÄ±n cenazesi Van Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi. Polisteki iÅŸlemleri tamamlanan Burhan A., Ã–zlem A. ve AkkadÄ±n K. mahkemeye sevk edildi. 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklanarak Bitlis Cezaevine gÃ¶nderildi.Â

6 Ã‡OCUK SOSYAL HÄ°ZMETLER KURUMUNA TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°Â

Ã–zlem A.'nÄ±n Halim A.'dan olan 1 kÄ±zÄ±, Burhan A.'dan olan 3 Ã§ocuÄŸu ve AkkadÄ±n K.'nin eski eÅŸinden olan 2 Ã§ocuÄŸu Sosyal Hizmetler Kurumu'na teslim edildi.

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