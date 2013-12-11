Gazel böreği

Hamuru hazırlamak için; un, su ve tuz derin bir kaba aktarılıp yoğrularak kulakmemesi kıvamından daha katı bir hamur elde edilir.

Elde edilen hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparılıp üzeri nemli bir bezle kapatılır.

Yarım saat kadar dinlenen bu bezelerin üzerine nişasta serpiştirilir. Bezeler 40-45 çapında yufkalar elde edilecek şekilde açılır ve sofra bezinin üzerine serilir. Böreğin iç harcının hazırlanması için; yağ geniş bir tavaya koyulup yemeklik doğranmış soğanlar tavaya aktarılır. Karıştırılarak sararıncaya kadar kavrulduktan sonra üzerine kıyma ilave edilir.

5-6 dakika daha sotelendikten sonra üzerine haşlanıp rendelenmiş patatesler ilave edilir ve 8-10 dakika daha pişirilir. Tuz, karabiber ve ince kıyılmış maydanoz da eklenip ocaktan alınan harç soğumaya bırakılır. Dinlenmiş olan yufkalardan biri yağlanmış tepsiye yayılıp üzerine yağ gezdirilir.

Yufkaların yarısına aynı işlem uygulanır. (Yufkalar tepsiye büyük gelirse buruşturularak yerleştirilir.) Yufkaların yarısı bittiğinde, hazırlanan iç harcı yufkanın üzerine yayılır. Yufkalar aralarına yağ sürülerek üst üste serilir. En üstteki yufkanın üzerine, kaşık yardımıyla çırpılmış yumurta sarısı sürülür. Börek 15-20 dakika kadar dinlendirildikten sonra kareler halinde kesilir ve bir köşesinden diğerine çapraz kesilerek börek dilimleri üçgen şekline getirilir. 175 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirildikten sonra servise sunulur.

Malzeme listesi

Hamuru için;

-4 su bardağı elenmiş un

-1 buçuk su bardağı su

-1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için

-250 gr orta

yağlı kıyma

-2 yemek kaşığı

bitkisel margarin

(sıvıyağ da kullanılabilir)

-2 adet orta boy haşlanmış patates

-2 adet orta boy soğan

-1 demet maydanoz

-1 çay kaşığı tuz, karabiber

-1 su bardağı

buğday nişastası

Üzeri için;

-1 buçuk su

bardağı sıvıyağ

(eritilmiş margarin de kullanılabilir)

-1 adet yumurtanın sarısı