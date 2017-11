Gayrimenkulün ‘en’leri seçildi

TÜRKİYE’nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul projelerinin 5 ana kategoride 24 başlıkta ödüllendirileceği Sign of the City Awards (SotCA) yarışmasının kazananları belirlendi. Hürriyet’in öncülüğünde ve Lineadecor proje ortaklığında gerçekleşen yarışmada, jüri üyeleri 2 tüm gün süren toplantılarla ön elemeyi geçen projeleri değerlendirdi ve ‘Sign of the City” olan projeleri belirledi.

155 BAŞVURU DEĞERLENDİRİLDİ

Prof. Dr. Güzin Konuk (Yüksek Mimar ve kent tasarımcısı) ve Prof. Dr. Suha Özkan’ın (World Architecture Community Kurucu Başkanı) eş başkanlık yaptıkları jüri, final değerlendirme toplantılarında 68 kurum ve kuruluşun 155 başvurusunu tartıştı ve oylamaya sundu.

Başvuruların sona ermesinin ardından, Sign Of The City Awards değerlendirmeleri ve seçim işlemi 3 aşamada tamamlandı. Başvuruların tam ve eksiksiz olduğu, kategori kriterlerine uygunluğu Sign of the City Awards stratejik ortağı EY Türkiye tarafından değerlendirildi ve teknik eleme gerçekleştirildi. Teknik elemeyi geçen projeler arasında, alanlarında uzman olan jüri üyeleri tarafından 1.aşama değerlendirmesi yapıldı ve finale kalacak her kategoriden adaylar belirlendi. Finale kalan projeler, son olarak bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Jüri üyelerinin katıldığı ve toplam 2 gün süren toplantılarda; her proje için hazırlanan sunum izlendi. Sunum sonunda proje yetkilisi 5 dakikalık bir görüşmeyle, projeyi jüriye anlattı. Değerlendirme sonucunda her kategoriden bir proje Sign of the City olmaya hak kazandı.

‘VERİMLİ TARTIŞMALAR OLDU’

Güzin Konuk, değerlendirme toplantıları ve ödül almaya hak kazanan projeler hakkında verdiği bilgide, “Başarıyla geçen toplantılarımızda, başvuran çok sayıda proje olmasına karşın, jürinin ön elemesiyle gelen projeler çoğunlukla ‘premium proje’ olarak kabul edildi. Güzel bir uzlaşma ortamı yaşadık. Özellikle İstanbul dışı projelerin çekiciliği, kalitesi ve fazlalığı jüriyi heyecanlandırdı. Kentsel dönüşüm konusunda verimli tartışmalar yapıldı ve gelecek yıl için yeni görüşler ortaya çıktı. Yeni açılan kategorilerdeki projeler çok heyecan verici, güzel bulundu. Bu da jüriyi o kategorileri açmaktan dolayı mutlu etti. Yarışmanın gayrimenkul sektörünün gelişimine katkısı kadar mimari, kalite ve çevre yaşam kalitesine de yenilikçi fikirlerle katkı getireceğini hep birlikte gördük” dedi. Jüri eş başkanı Prof. Dr. Suha Özkan ise toplantıların huzur ve fikir birliği içinde geçtiğini söyleyerek, “Farklı sektörlerden gelen uzmanlar, kendi uzmanlık alanında görüşlerini iletti. Uyum içinde verilen kararlarda çekince olmadı. Kimi oy çokluğu kimi oy birliğiyle geçti. Şehirleri biçimlendiren tüm unsurlar kategorilerimizde yer alıyordu ve katılım oldukça yoğundu” diye konuştu.

Platin sponsorlar Filli Boya ve Vestel, Gold sponsorlar Hürriyet Emlak, Ytong ve RGM ve Emlak Konut’un katkılarıyla gerçekleşecek olan Sign of the City Awards ödül töreni 28 Kasım tarihinde Hilton Bomonti’de düzenlenecek.

SotCA 2017 KATEGORİLERİ

EN İYİ KONUT PROJELERİ KATEGORİSİ

En İyi Konut

En İyi Çok Katlı Konut

En İyi Müstakil Konut

En İyi Rezidans

EN İYİ TİCARİ PROJELER KATEGORİSİ

En İyi Ofis

En İyi Yerel Merkezli AVM

En İyi Bölgesel Merkezli AVM

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı

En İyi Karma Kullanımlı Proje

EN İYİ HİZMET YAPILARI KATEGORİSİ

En İyi Sağlık Binası /Kampüsü

En İyi Eğitim Binası / Kampüsü

En İyi Sosyo Kültürel Yapı

En İyi Turizm Hizmet Yapıları

En İyi Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri

KENT VE MİMARLIK KATEGORİSİ

En İyi Mimari Tasarım (Kamu)

En İyi Mimari Tasarım ( Özel Sektör )

Genç Mimar Teşvik

En İyi Kentsel Tasarım

En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi

En Yeşil Bina

En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi

DİĞER KATEGORİLER

En İyi Pazarlama Kampanyası

En İyi Gayrimenkul Tesis Yönetimi

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

SotCA 2017 JÜRİSİ

Jüri Eşbaşkanı: Prof. Dr. Güzin Konuk (Y Mimar – Kent Tasarımcısı ), Jüri Eşbaşkanı: Prof. Dr. Suha Özkan (World Architecture Community Kurucu Başkanı), Jüri üyeleri ise şöyle: A. Faruk Göksu (Kentsel Strateji Kurucu Ortağı), Ahmet Kayhan (Reidin CEO), Avi Alkaş (JLL Ülke Başkanı), Aytek İtez (Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı), Ersun Bayraktaroğlu (Ortak, PwC Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri), Faruk Malhan (Tasarım Vakfı Kurucusu), Ferdi Erdoğan (Türkiye İMSAD Başkanı), Feyzullah Yetgin (GYODER Yönetim Kurulu Başkanı), Füsun Yılmaz Phillipson (GYODER Yönetim Kurulu Üyesi), Haluk Sur (FORUM İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı), Hüseyin Arslan (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili), Prof. Hüseyin Kaptan (Atelye70 Şehir Planlama Başkanı), M. Ercan Ecemiş (Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Dr. Murat Gül (İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı), Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı), Z. Altan Elmas (KONUTDER Başkanı), Zafer Baysal (AMSTAR Ülke Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı)