Gayrimenkul şov

ULUSLARARASI gayrimenkul fuarı Cityscape 11-13 Eylül tarihleri arasında Dubai World Trade Center’da gerçekleşti. Gayrimenkul sektörünün nabzının attığı fuarda geliştiricilerden mimarlara, mühendislik firmalarından tüketiciye kadar pek çok taraf bir araya geldi.16’ncısı gerçekleştirilen fuarda 26 ülkeden 300 firma tek çatı altında buluştu.

VATANDAŞLIK ANLATILDI

Yabancıya mülk satışı konusunda hedef büyüten Türk inşaat şirketleri de fuarda yerini aldı. Türkiye’den 1 milyon dolar üzerinde mülk alana vatandaşlık verileceği ve KDV muafiyeti sağlanacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Yılda yabancıya 4.5 milyar dolarlık gayrimenkul satan firmalar 10 milyar doları yakalamak için çabaladı. ‘Türkiye yatırımda güvenli liman’ mesajı veren gayrimenkul patronları hem konut satışı yapmak hem de işbirlikleri için masaya oturdu. 14 Türk inşaat ve mimarlık firmasının yer aldığı fuara Çevre ve Şehircilik Başkanı Mehmet Özhaseki ve Emlak Konut GYO Genel Müdür Murat Kurum da katıldı ve destek verdi.

TARAF DEĞİL, ARABULUCUYUZ

Fuara katılan Özhaseki, stantları gezdi, patronlardan bilgi aldı. Birleşik Arap Emirliği (BAE) ile geçen yıl 9.1 milyar dolar olan ticaret hacminin bu yıl ilk 6 ayında 8.7 milyar dolarlık rekor bir rakama ulaştığını belirten Bakan Özhaseki, “Körfez’de taraf değil, arabulucuyuz. Konjonktürden dolayı dünyada çok hızlı bir şekilde olumlu rüzgarlar esmese de Körfez’den iyi bir rüzgar esiyor. Durağanlık yaşasak da geçecek. Biz kardeş ülkeler arasında hakemlik yapıyoruz. Ticari etki yok, yaşananlar psikolojik” dedi.

Körfez yatırımcısının Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü belirten Bakan Özhaseki, “Türk müteahhitlik firmaları da Körfez’de çok etkili. Geçen yıl Türk müteahhitlik firmaları bölgede. 9.7 milyar dolarlık iş üstlendi. Hatta bu negatif durumu fırsata çevirebilecek firmalar var. Çünkü bölgede arsa fiyatlarının ucuzlaması sebebiyle fırsatlar doğacaktır. Gayrimenkul etkileniyor gibi görünse de su akmaya devam eder” diye konuştu.

CAN SUYU OLUR

Mütekabiliyet yasası sonrası Türkiye’nin 183 ülkeye gayrimenkul satar duruma geldiğini söyleyen Bakan Mehmet Özhaseki, “Aynı dönemde gayrimenkul alan yabancı uyruklu kişi sayısı 160 bin civarı oldu ve toplam 77 bin 150 taşınmaz sattık. Zaman zaman ‘yabancıya toprağımızı satıyoruz’ diye yorumlar yapılıyor. Ancak bizim yabancıya satış oranımız yüzde 1 bile değil. Dolayısıyla ortada tehlike oluşturacak bir durum yok. Diğer taraftan birçok ülke gayrimenkul satmak için çırpınıyor. Adeta yarışıyorlar. Yabancıya gayrimenkul satışı tehlike değil ekonomiye can suyu “ diye konuştu. Geçen yıl Türkiye’den konut alan 160 bin kişinin 32 bin 300’ünün Körfez ülkelerinden olduğunu, bunun ilk sırasında da Irak vatandaşlarının yer aldığını ifade eden Bakan Özhaseki, Türkiye’de yabancılar tarafından en çok talep gören şehirleri ise İstanbul, Yalova, Bursa, Antalya ve Sakarya olarak sıraladı.

ZİYARETÇİ YÜZDE 25 ARTTI

Cityscape Global 2017’de başta Körfez olmak üzere uluslararası yatırımcıların Türkiye gayrimenkul sektörüne ilgisinin azalmadığının görüldüğünü vurgulayan Cityscape Fuarları Türkiye Temsilcisi İstexpo Genel Müdürü İsmail Sezen, “Gerek genel yaklaşımlar ve gerekse fuardaki Türk firmalarına gösterilen ilgiye bakıldığında, yabancı yatırımcı ilgisinin azalmadan sürdüğünü görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Mehmet Özhaseki’nin ziyareti ise fuarın ikinci günündeki en önemli gündem maddesi oldu. Gayrimenkul ve mimarlık alanında dünyanın en önemli küresel buluşmalarından olan Cityscape Global, her geçen sene daha da büyüyor ve güçleniyor. Türkiye gayrimenkul sektörünün dünyaya açılan en önemli uluslararası kapısı konumundaki Cityscape Global, ziyaretçi sayısında kaydettiği yüzde 25’lik artışla bu yıl da beklentilerin üzerine çıktı” dedi.

TÜRKİYE AŞKI

Fuarda stantları gezen Körfezli yatırımcılara “Türkiye ile ilgili ne düşünüyorsunuz” diye sorduk. Çoğu daha önce Türkiye’ye tatil için gelmiş, bir kısmının da evi var. Ülkeye ilgi İstanbul ile de sınırlı değil. Fuara katılan yatırımcılar şunları söyledi: “ İstanbul, Bursa, Yalova ve Trabzon’u seviyoruz. Havası güzel, yeşil ve su var. Müslüman ülke bizim kardeşimiz.”

SICAK SATIŞ MODELİ

Dubai’deki Cityscape Global 2017 Fuarı’nda proje geliştirici firmalara ilk kez fuarda sıcak satış izni verildi. Ancak Cityscape Fuarı’nda sıcak satışı sadece Dubai’de proje geliştiren firmalar yapabildi. Yetkililer duraklama dönemine giren Dubai gayrimenkul piyasasını hareketlendirmesi için bu yola gidildiğini ifade ettiler. Eğer model tutarsa Türk firmalar da gelecek yıl sıcak satış yapabilecek.

KİMLER KATILDI?

Citysape Global’de bu yıl Türkiye’den 14 firma katıldı. Apı Grup, Aremas, Avrupa Konutları, Bekir Erkuş Gayrimenkul, Cathay Grup, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Emlak Konut, Ems Yapı, Garanti Koza, Mar Yapı, Spdo Mimarlık, Tabanlıoğlu Mimarlık ve Tahincioğlu Türkiye’yi temsil etti.