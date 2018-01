Gayrimenkul sektörünün eğitim ihtiyacı karşılanıyor

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün bugün her zamankinden daha fazla değer taşıdığını vurgulayan GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Özellikle son yıllarda artan yatırımlar, dünya ölçeğinde gerçekleştirilen projeler ve en önemlisi de destekleyici kanun ve mevzuat düzenlemeleri sektörü daha da canlandırdı. Hatta sektör, Türkiye’nin ekonomik büyümesinin üzerinde bir ivme yakaladı. Gelişen ve büyüyen gayrimenkul, durağan bir rant kapısı değil, üreten, istihdam sağlayan, vergi veren, dinamik reel bir sektördür. Geliştiricisi, inşa edeni, mimarlık, danışmanlık, yönetim gibi hizmet birimleri ve 200'ü aşkın tedarikçi ve üreticisi ile yan iş kolunun, gayrimenkul sektöründen beslendiğini dikkate aldığımızda, böylesine önemli, lokomotif ve reel bir sektörde eğitim ihtiyacı ortaya çıktı” dedi.

Gayrimenkul sektöründeki yeni şartların birçok alanda araştırma, saha çalışması ve eğitim gibi ihtiyaçları ortaya çıkardığını belirten Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, şunları söyledi: “Sektörün bilgiye ve veriye olan bu ihtiyacı doğrultusunda sektörün gelişimi için gerekli konuları tespit etmek ve sektöre vasıflı eleman yetiştirmek amacıyla GYODER Akademi’yi hayata geçirdik. Sektör profesyonellerinin ve sektöre yeni girecek kişilerin, çağımızın gerektirdiği teknolojileri kullanabilecek, geleceği görüp değişimleri algılayabilecek ve etkin kararlar alabilecek şekilde eğitim almaları gerektiğine inanıyoruz.”



GYODER işbirliğiyle ‘MBA in Real Estate’

GYODER ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) işbirliği ile Türkiye'de ilk defa gayrimenkul sektörüne yönelik İşletme Yüksek Lisans Programı ‘MBA in Real Estate’ 2014 yılında başlatıldı. İlk mezunlarını geçtiğimiz sene veren bu programa katılanlar, mezun olduklarında Bahçeşehir Üniversitesi’nden MBA derecesi almanın yanı sıra gayrimenkul konusunda uzmanlaşma imkanına da sahip oluyor. GYODER üyeleri, yüksek lisans programından, yüzde 50 indirim ayrıcalığıyla yararlanabiliyor.

Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) ile beraber gayrimenkul sektörüne yönelik uzmanlaşma olanağı sunan İngilizce İşletme Yüksek Lisans Programı ‘ÖzÜ-MBA in Real Estate’de; İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri başta olmak üzere, GYODER üyesi eğitmenler ve sektör uzmanlarından oluşan zengin bir kadro tarafından ders veriliyor. İstanbul Beşiktaş’ta Swissotel The Bosphorus, OzU Graduate School of Business (GSB) dersliklerinde gerçekleştirilen bu program ile sektör çalışanları bir yandan çalışırken bir yandan da kariyerlerini desteklemek veya kariyer hayatlarını değiştirme fırsatı buluyor. 15 ay süren ÖzÜ-MBA in Real Estate programında başarılı olan öğrenciler ‘MBA in Real Estate’ diplomalarına ek olarak, ABD’deki prestijli program Wisconsin-Madison Üniversitesi GREM (Global Real Estate Masters)’e katılarak, çift diploma alma hakkına sahip oluyor. GYODER üyeleri, bu programdan yüzde 25 indirim ayrıcalığıyla faydalanabiliyor.

GYODER’in ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle, setifika programlarının yanı sıra, veri sağlanması gibi çalışmaları kapsayan işbirlikleri devam ediyor.

2017’de 175 katılımcı eğitim aldı

2014 yılında hayata geçen GYODER Akademi, gayrimenkul sektöründe çalışan, sektöre ilgi duyan, gayrimenkul üzerine okuyan herkese açık. ‘GYODER Akademi’de, 2017 yılı boyunca ‘Gayrimenkulün Vergisel Boyutu’, ‘Yeni İmar Mevzuatı’, ‘Müşteri Memnuniyetinin Beş Temel İlkesi’ ve ‘Programatik Reklamcılık’ başlıkları altında gerçekleştirilen eğitimlerde, sektörden toplam 175 katılımcı eğitim aldı.

2018’de 12 farklı konuda eğitim planlanıyor

2018’de yapılacak eğitimlerin, ‘Varlık Yönetimi’, ‘Gayrimenkul Yatırım Fonları’, ‘Gayrimenkulde Google Kampanya Yönetimi’, ‘Gayrimenkul Okuryazarlığı’, ‘Marka Konumlama veya Kurumsal İletişim Teknikleri’, ‘Dijital Medya’, ‘Gayrimenkulde Best Use Uygulamaları’, ‘Proje Yönetim Süreci’, ‘Tesis Yönetimi’, ‘Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmeleri’, ‘Gayrimenkul Projesi Geliştirmede Alternatif Yollar’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ başlıkları altında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

GYODER Akademi’de verilen eğitimler sektörde başarıya ulaşmış, bilinen sektör profesyonelleri tarafından veriliyor. Profesyonel hayatta gerçek örneklerden yola çıkılarak verilen eğitimler, katılımcıların kariyeri açısından etkili oluyor. Yarım veya tam gün süren eğitimlerin sonunda katılımcılara ‘Katılım Belgesi’, daha uzun süreli sertifika programlarında ise ‘Eğitim Sertifikası veriliyor. Uzun dönemli sertifika programları GYODER’in işbirliği yaptığı üniversitelerde gerçekleştiriliyor.