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    'Gaybubet evlerine' operasyon

    Hasan BÖLÜKBAŞ (DHA)
    27 Temmuz 2017 - 11:58Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 16:59

    Aksaray merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni yapılanmasında olan ve 'Gaybubet' adı verildiği öne sürülen örgüt evlere yapılan operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

    Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Gaybubet' adını verdiği yeni evlerin  ve yeni yapılanmaların olduğunu saptadı. Bunun üzerine evlerde barınan 36 hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, tarafından bugün Aksaray merkezli Ağrı, Ankara, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Hatay ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yeni yapılanmada Aksaray İl İmamı olduğu ileri sürülen Atlıhan Y., Aksaray İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile FETÖ/PDY soruşturmasında ihraç olan eski emniyet müdür yardımcısı Adem Dalkılıç’ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Diğer 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

     

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    Etiketler: Gaygubet evleri , FETÖ , operasyon
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