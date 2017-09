Gault, belgeselini İzmir’de üniversitede çekti

Ünlü şef Simon Gault, Akdeniz diyetini konu alan belgeseli için İzmir’e gitti. Gault, en sağlıklı beslenme biçimlerinden biri olarak gösterilen Akdeniz diyetinin, bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları üzerine Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel ile röportaj yaptı. Belgesel, Yeni Zelanda televizyonlarında gösterilecek.

DİYETİN TÜM FAYDALARI KONUŞULDU

Akdeniz ile Ege Bölgelerinde tüketilen ve işlenmiş gıdalardan uzak durulan bir mantığa sahip olan Akdeniz diyetinin faydalarını konu alan Nasıl Yiyoruz (How We Eat) belgeselinin çekimleri için Çeşme ve Urla’ya giden ünlü şef Simon Gault, Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği çekimlerde Yrd. Doç. Dr. Uzel’e sorularını yöneltti. Daha önce ülkesinde ses getiren Neden Şişmanız (Why Are We Fat) belgeseline de imza atan Gault, Uzal’den, Akdeniz diyetiyle ilgili yapılan son araştırmalardan, diyetin psikolojik yararlarına; kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon, kolestrol, Alzheimer, diyabet ve kanser gibi hastalar üzerindeki etkilerinden, Slow Food akımına kadar pek çok alanda görüş aldı.

YAŞAM FELSEFESİ HALİNE DÖNÜŞMELİ

İzmir’in yanı sıra Yunanistan’da da belgesel çekimlerinin gerçekleştirileceğini belirten şef, dünyada hızla ivme kazanan obeziteye karşı dikkat çekmek ve Akdeniz diyetini bir yaşam felsefesi haline dönüştürmek üzere insanları bilinçlendirmek istediğini söyledi. Zeytinyağı, balık, deniz ürünleri, yeşil sebzeler, baklagiller ve otlar gibi gıdalardan oluşan Akdeniz diyetinin İzmir’de en iyi şekilde uygulandığını düşündüğünü belirten şef Simon Gault, “Türk halkında dikkat çeken bir ekmek tüketimi mevcut. Bunu aşırı bulmakla birlikte Akdeniz diyeti mutfağının pek çok iyi örneğiyle karşılaştım. Ayrıca Türkler tarlada ürettiklerini sosyal olarak iyi bir şekilde kombine ediyorlar. Bu da büyük bir avantaj” diye konuştu.

NESİLDEN NESİLE AKTARILMALI

Bir beslenme modeli olan Akdeniz diyetinin nesilden nesile aktarılması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel ise, “Ülkemizde özellikle genç nüfus içinde hızlı bir obezite artışı mevcut. Toplumun, Akdeniz diyeti gibi geleneksel beslenme alışkanlıklarından uzaklaşmaması için bunlar nesilden nesile aktarılmalı” dedi.