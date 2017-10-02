Gastronomica lezzet festivali Jabbar ve Evrencan Gündüz ile renkleniyor

Festivalde, canlı müzik performanslarının yanı sıra, yeme içme sektörüne yön veren, yenilikçi ve yaratıcı isimlerle atölye çalışmaları ve etkinlikler de yer alıyor. 6 Ekim Cuma günü etin uzman ismi Cüneyt Asan ile bir şov, 7 Ekim Cumartesi günü ise Türkiye yemek ve mutfak kültürünün en önemli temsilcilerinden Refika Birgül ile çok renkli ve dinamik bir yemek yarışması gerçekleşecek.

Ünlü mutfak şefi Hazer Amani de 8 Ekim’de, İngiliz mutfağının geleneksel Pazar ziyafeti Sunday Roast konsepti ile özel bir tadım yapacak.

Özgün lezzetler, bol sürprizli atölye çalışmaları, sohbetler, interaktif etkinlikler ve çeşitli konserlerle renklenecek festivalin konsepti “Ye, İç, Eğlen!”

Eğlence ve kültürel aktivitelerin merkezi KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek festival, şehrin en özel lezzetlerini bir araya getirirken, her yıl Türkiye’den farklı bir gastro şehri de ağırlayacak. Festival’in ilk yılının lezzet şehri Gaziantep.

6-8 Ekim tarihlerinde ziyaret edilebilecek festivalin biletleri Biletix’te satışta. Ücret 30 TL.

Festivalin katılımcıları ve tüm gelişmeleri @gastronomicafest instagram hesabından ve gastronomicafest.com adresinden takip edebilirsiniz.

Gastronomica Fest, TAFED (Türkiye Aşçılar Federasyonu), WACS (World Association of Chiefs Societies) ve Genx Kongre iş birliği ile düzenlenmektedir.