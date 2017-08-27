MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Garsonlara kötü haber... Bahşiş varsa...

Garsonlara kötü haber... Bahşiş varsa...

Hürriyet Haber
27 Ağustos 2017 - 12:36Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 13:07

Garsonlara kötü haber geldi. Yargıtay, garsonların iş sözleşmesini etkileyecek bir karar aldı. Bahşiş aldıkları gerekçesiyle garsonların fazla mesai ücretine sınırlama getiriliyor.

Yargıtay 9. Dairesi, garsonların müşterilerden bahşiş aldıklarını gerekçe göstererek, fazla çalışma ücretinin yüzde 150 kriterine göre değil, yüzde 50'ye göre hesaplanması gerektiğine hükmetti. Karar, yüzbinlerce garsonun iş sözleşmesini etkileyebilir. Çünkü, karara göre, garsonların fazla çalışma ücretlerinin hesaplanmasında yüzde 150 değil yüzde 50 zam kriteri uygulanacak.

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre garson olarak çalışan bir kişi, işten atılınca kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacağı için iş mahkemesine dava açtı. Mahkeme davacının alacaklarının kısmen kabulüne karar verdi. Alacaklar arasında ise fazla çalışma ücreti de yer aldı. İşletme sahibi de kararı temyiz için Yargıtay'a gitti. Yargıtay 9. Dairesi de garsonların 'bahşiş' aldıklarını gerekçe göstererek, fazla çalışma ücretinin yüzde 150 kriterine göre değil yüzde 50 kriterine göre hesaplanması gerektiğine hükmetti. İş mahkemesinin kararının da bozulmasını istedi. Yargıtay'ın kararıyla birlikte binlerce garson yeni kriterlere göre tazminat talebinde bulunacak.

HEM CİRO ORTAĞI HEM DE BAHŞİŞ ALIYORLAR
Karara ilişkin değerlendirme yapan Kalbur Et Kebap Restaurant'ın sahibi Metin Akdemir, "Yargıtay'ın bu kararı mekân sahiplerini oldukça rahatlattı. Bizim çalışanlarımız hem sigortalı hem de cironun ortağı. Garsonlar cirodan belli pay alıyor. Aynı zamanda bahşişleri de var. Yüzde 150 mesai farkı talebi birçok arkadaşımızı iflas noktasına getirdi. Piyasa koşullarına göre bir garson ortalama ayda 3 bin 500 TL maaş alıyor. Bazı işletmelerde garsonlar net maaş ve bahşişe çalışır. Bazılarında ise cirodan pay ve bahşiş alırlar" dedi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler: Garson , bahşiş , tazminat
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri