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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Garnitürlü makarna salatası

27 Mart 2014

Makarnayı bol tuzlu suda haşlayıp süzün. Sos için makarnanın haşlama suyundan 1 su bardağı ayırıp makarnayı bol soğuk suyla çalkalayın ve tekrar süzün.

Patates ve havucu soyup yıkayın. Tavla zarı formunda küp küp doğrayıp 5 su bardağı suyla yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzüp bir kenarda bekletin.
Konserve bezelyeyi de iyice süzün. Salam dilimlerini küçük küpler halinde doğrayın. Sonra da salamları ve sebzeleri derin bir kaba aktarıp makarna ile karıştırın.
Sosu hazırlamak için; yoğurdu derin bir kaba aktarın. Üzerine mayonez ve makarna suyunu ekleyip çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla çırpın.
Tuz ve kırmızı pul biberi serpiştirip tekrar harmanlayın. Hazırladığınız bu yoğurtlu sosu makarnanın üzerine gezdirip karıştırın. Makarnanın sosu çekmesi için oda sıcaklığında 5-6 dakika kadar bekletin.
Servise sunmadan önce üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirip ılık olarak servise sunun. (Bu salata bekletilmeden, hemen servise sunulmalıdır)

MALZEMELER

* 1 paket kelebek ya da burgu makarna
(herhangi bir küçük makarna cinsi kullanabilirsiniz)
* 1 adet orta boy patates
* 1 su bardağı konserve bezelye
* 1 adet orta boy havuç
* 7-8 dilim dana salam
Sos için;
* 3 su bardağı yoğurt
* 2 yemek kaşığı dolusu mayonez
* Yarım su bardağı makarnanın haşlama suyu
* 1 çay kaşığı tuz
* 2 çay kaşığı kırmızı pul biber

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