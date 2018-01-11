Garmin Forerunner 645 Music GPS tanıtıldı!

Garmin'in yeni tanıttığı Forerunner 645 Music GPS akıllı saati Bluetooth kulaklığa bağlanarak 500 şarkıyı depolama özelliğine sahip ve bu işlem sırasında bir telefon gerekmiyor. Kullanıcılar, telefonları yanında olmadığı anda egzersiz yaparken, çevrimdışı şekilde müzik dinleyebilecek. Tasarım noktasında saat, metal bir çerçeveye, kimyasal anlamda güçlendirilmiş bir cama ve değiştirilebilir bantlara sahip.





Diğer özelliklerinde bakıldığında ise sürekli kalp ritmi izleme, gelişmiş çalışma dinamiği ve performans izleme araçlarına sahip olduğu görülüyor. Garmin Pay ile temassız ödeme sunan cihaz, 1.2 inç (240 x 240 piksel) güneş ışığıyla görünür halde. Bluetooth Smart ve ANT +, Android ve iPhone'lar ile uyumlu olan saat, yarı iletken bir cama sahip. 5 ATM oranında su geçirmezlik hizmeti sunuyor. Pil ömrüne bakıldığında ise martwatch modunda 7 güne kadar; Müzikli GPS modunda 5 saate kadar hizmet sağlıyor. Şu anda satışta sunulan Forerunner 645 Music GPS, siyah veya kiraz kırmızısı şerit seçenekleriyle yurt dışında 500 dolar fiyat etiketine sahip.