Gariplikleri bitmiyor! Gazetecileri karıştırdı, rezil oldu

Sputnik'in aktardığına göre, Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, normalde 2 ABD'li 2 de Finlandiyalı gazeteciden birer soru alınması gerekirken alışılmışın dışına çıkarak soru-cevap kısmına devam etti.

Trump, Niinisto'ya dönerek, "Birkaç soru daha olabileceğini düşünüyorum. Bir tane daha almak ister misiniz? Hadi, seçin" ifadelerini kullandı. Niinisto ise bu teklifi kabul ederek, üçüncü bir Finlandiyalı gazeteciyi seçerek sorusunu yöneltmesini istedi.

Fakat Trump, sarışın olan kadın gazetecinin, daha önce soru soran diğer sarışın gazeteciyle aynı kişi olduğunu sanarak, "Yine mi? Yine aynı kişiyi mi seçiyorsun?" dedi. ​Niinisto ise ikisinin farklı kadınlar olduğunu dilererek, "Hayır, o aynı kişi değil. Yan yana oturuyorlar" diye konuştu.

Mikrofonu eline alan gazeteci ise, "Finlandiya'da çok fazla karışın kadın var" diye ‘espri' yaptı.