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    ‘Gariban belediye başkanlarının tepesine biniyorlar’

    DHA
    23.10.2017 - 01:30 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hükümetin geldiği nokta, tam dediğimiz nokta oldu. Çukura düştüler. Telaşa kapıldılar. Nasıl çözeceklerini de bilemiyorlar” dedi.

    Kocaeli’nde partisinin il kongresine katılan Karamollaoğlu, AK Parti döneminin bittiğini belirterek şöyle konuştu: “Bundan dolayı da kabahatini, kendi politikalarının yanlışlığında aramıyor. Ben şu yanlışlığı yaptım demiyor, gidiyor gariban belediye başkanlarının tepesine biniyor. Üç sene önce bu belediye başkanlarını siz seçtiniz. Niye, üst kademenin suçu yok. ‘Aldatılmışız, yanlış yapmışız’ diyebilmek için bunu yapıyorlar. Yerine yenileri gelecek. ‘Bak bizi yanıltanlar gitti. Şimdi bu gelenlerle çalışacağız’ diyecekler. 15 yıl iktidarda kalacaksınız. 15 yıldır insanlara güveneceksiniz, 15 sene sonra diyeceksiniz ki ‘Siz bizi aldatmışsınız’ Kim güvenecek size bundan sonra?” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Temel Karamollaoğlu
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