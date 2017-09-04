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Gardırobunuzu güncellemeniz için 10 tüyo

Gardırobunuzdaki kıyafetlerle güncel bir stile sahip olmanız mümkün. Bunun için yapmanız gereken doğru parçaları uygun şekilde kombinlemek. İşte öneriler...

Fotoğraflar: Pinterest
20.09.2017 - 15:12

Mevcut kıyafetlerinizle daha şık ve havalı görünmek belki size hayal gibi gelebilir ama yapacağınız ufak değişikliklerle gardırobunuzu günün trendlerine uydurabilir ve istediğiniz güncel görünümü yakalayabilirsiniz. Sadece birkaç parça ile hem görünüşünüzü hem de gardırobunuzu yenileyebilirsiniz. İşte gardırobunuzu güncellemeniz için 10 tüyo:

Zıt renkleri bir arada kullanın

Zıt renklerin gücünden yararlanarak farklı parçaları son derece başarılı bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Sarı ile mor, yeşil ile kırmızı ve mavi ile turuncu gibi kontrast renklerle yaptığınız kombinler sizi daha çekici kılabilir.

Gardırobunuzu güncellemeniz için 10 tüyo

Yazlık elbise ve eteklerinizi sonbahar kıyafetleriyle kombinleyin

Külotlu çoraplar ve oversize sweatshirtlerle yazlık elbise ve eteklerinizi kombinleyebilir ve farklı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Çizme ve bootie gibi parçalarla da kombininizi tamamlayabilirsiniz.

Aksesuarın gücünden yararlanın

Kıyafetlerinizi doğru aksesuarlarla kombinlediğinizde görünüşünüzün bir anda değiştiğine şahit olabilirsiniz. İddialı yüzük ve kolyelerin yanında gösterişli küpeler kullanarak kıyafetlerinizin havasını bir anda değiştirebilirsiniz.

Gardırobunuzu güncellemeniz için 10 tüyo

Şapka kullanın

Şapka, görünüşünüzü bir anda modern bir hale sokmanıza yardım eder. İster kasket isterseniz de geniş kenarlı bir şapka ile günlük kıyafetlerinize bir anda stil sahibi bir dokunuş katabilir ve farklı bir imaja sahip olabilirsiniz.

Değişik çoraplara şans verin

File çoraplarla veya desenli soket çoraplarla görünüşünüzü bir anda değiştirin. Yırtık jeanlerin arasından görünen file çoraplar rock ve şık bir imaj edinmenizi sağlarken desenli soket çoraplar ve maskülen ayakkabılar ise havalı bir sokak stili için tercih edilebilir.

Gardırobunuzu güncellemeniz için 10 tüyo

Erkek arkadaşınızın gardırobundan parçalar ödünç alabilirsiniz

Oversize akımı sona ermeden siz de erkek arkadaşınızın çok beğendiğiniz kot ceketini, deri montunu veya sweatshirt'ünü ödünç alabilir ve jean pantolonlarınızla bu parçaları sokak modasına uygun hale getirebilirsiniz.

Yazlık ayakkabılarınızı şık transparan çoraplarla giyin

Yazın bayılarak giydiğiniz zarif topuklu ayakkabılarınızı sonbahar stiline de uyarlayabilirsiniz. Transparan çoraplarınızla giyeceğiniz ayakkabılarınızı kalem etek ve t-shirt gibi parçalarla kombinleyin.

Gardırobunuzu güncellemeniz için 10 tüyo

Kemer takmayı deneyin

Kemer kullanımı hem bel inceliğini ortaya çıkarması hem de kıyafetlere daha düzgün bir görünüm katması açısından iyi fikir. Ceket, pantolon ve kabanlarınızın beline kemer takarak onları modern bir havaya sokabilirsiniz.

Desenleri karıştırın

Özellikle sokak modasında desen üstüne desen giymek artık çok moda. Birbirinden farklı desende olan parçaları bir arada kullanarak gardırobunuzdaki değişik parçaları değerlendirebilirsiniz. Böylece çok farklı kombinler elde edebilirsiniz.

Gardırobunuzu güncellemeniz için 10 tüyo

İddialı ve parlak ürünlere gündüzleri de şans verin

Parlak renkteki clutch, ceket veya bluzunuzu gündüz tek renk parçalarla kombinleyerek şık stilinizi gündüze taşıyabilirsiniz. Böylece fazla kullanmadığınız parçaları da değerlendirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Fashion Week | Tasarazzi

 

Yayınlanma Tarihi : 04.09.2017 - 17:27
Etiketler: Gardırop güncelleme , sezona uygun kıyafetler , sezona uygun gardırop , trendlere uygun giyinme
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