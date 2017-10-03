Garantinin yarısı kadar araç geçmedi

11 Temmuz 2016’da ücretli geçişe açılan köprüyü, Temmuz 2017 sonuna kadar 7 milyon 662 bin 105 otomobil eşdeğeri araç kullandı. Köprü ve bağlantı yollarının 2016 geliri, 194 milyon 776 bin 117 lira oldu. CHP’li Adıgüzel, yap-işlet-devret projesinde 12 aylık bilançonun, garanti edilen 14 milyon 600 bin otomobil eşdeğeri geçişin yarısını bile bulmadığını belirterek, 8 milyon araçlık maliyetin Hazine’den karşılanacağını belirtti.

YILLIK HESAPLANIYOR

Osmangazi Köprüsü’nde geçiş ücreti otomobil, kamyonet ve minibüsler için 65 lira 65 kuruş, ikinci sınıf minibüs, kamyonet ve otobüsler için 105 lira 5 kuruş, üçüncü sınıf otobüsler için 124 lira 70 kuruş, dördüncü sınıf kamyonlar için 165 lira 40 kuruş, beşinci sınıf kamyonlar için 208 lira 75 kuruş ve motosikletler için 45 lira 95 kuruş olarak uygulanıyor. Köprü ve bağlantı yollarını işleten şirketlere devletin araç garantisi ise otomobil geçişine eşdeğer ücret üzerinden hesaplanıyor. Karayolları, BİMER aracılığıyla “Sözleşmeye göre ‘köprü ve otoyoldaki tüm gişelerden elde edilen gelirlerin toplamı, garanti edilen araç sayılarına karşılık hesaplanan gelirden düşük olması halinde aradaki fark genel bütçeden görevli şirkete ödenecektir’ maddesi gereğince senede bir defa ödenmektedir” bilgisini verdi.

6 AYDA 194 MİLYON LİRA

Verilen bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü’nden Temmuz 2016’da 1 milyon 502 bin 420 ücretsiz, 312 bin 607 ücretli, Ağustos 2016’da 482 bin 222, Eylül 2016’da 476 bin 567, Ekim 2016’da 302 bin 86, Kasım 2016’da 278 bin 743, Aralık 2016’da 271 bin 671, Ocak 2017’de 380 bin 814, Şubat 2017’de 408 bin 856, Mart 2017’de 483 bin 885, Nisan 2017’de 546 bin 444, Mayıs 2017’de 649 bin 327, Haziran 2017’de 698 bin 352 ve Temmuz 2017’de 868 bin 111 otomobil eşdeğeri araç geçti. Buna göre köprü ve bağlantı yollarını 13 ayda 7 milyon 662 bin 105 otomobil eşdeğeri araç kullandı. 2016’da 6 aylık dönemde elde edilen gelir 194 milyon 776 bin 117 lira oldu.

CHP’li Adıgüzel, köprüden otomobil eşdeğeri araç garantisinin günlük 40 bin, yıllık 14 milyon 600 bin olduğunu, ancak 12 ayda ücretli araç sayısının 6 milyon 159 bin 685’te kaldığını vurguladı. Adıgüzel, “Geçmeyen 8 milyondan fazla aracın parası yine vatandaşın cebinden çıkacak. Yani, vatandaş talep etmediği hizmetin bedelini cebinden ödeyecek” dedi.