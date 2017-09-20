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Garanti Bankası'na 8 milyon Euro ceza

REUTERS
20.09.2017 - 13:34 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 13:34

Garanti Bankası'na Fransa'da açılan dava kapsamında 8 milyon euro adli para cezası verilirken; ek olarak 25 milyon euroya kadar tazminat istenebilecek.

Banka temyiz sürecine ilişkin gerekli tüm yasal aksiyonları almayı planladığını belirtti.

Banka KAP'a yaptığı açıklamada, "Paris'teki finansal suçlar konularında yetkili... (mahkemede) devam eden ve karbon emisyon kotalarının ticaretinden kaynaklanan vergi kaçakçılığı ile ilgili yasal sürece ilişkin .... davaya Bankamızın dahil edilmesinin nedeni vergi kaçakçılığı ile suçlanan kişilerin bankacılık sisteminden yararlanmalarına yardımcı olduğu iddiasıdır" denilerek şöyle devam edildi:

"Mahkeme vermiş olduğu kararda, vergi kaçakçılığı yapmış olan bu şahısların Türkiye'de hesap açmaya ve bankacılık hizmetlerinden yararlanmaya başladığı dönemlere ilişkin Bankamızın almış olduğu aksiyonlar nedeniyle... 2009 ortalarında yapılan hesap kapama işlemlerinin yapıldığı döneme ilişkin ise... 8 milyonluk euroluk bir adli para cezasına hükmetmiştir."

Açıklamada ayrıca, bu gelişmeye ek olarak Fransız Hazinesi'nin vergi kaçakçılığından dolayı vergi ziyaına neden olan tüm davalılardan vergi kaybının tahsili talebinde bulunduğu belirtilerek, buna bağlı olarak Garanti Bankası'nın da 25 milyon euroya kadar bir tazminat ödemesinin söz konusu olabileceği kaydedildi.

Etiketler: Garanti Bankası , Fransa , KAP açıklama
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