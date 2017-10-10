Gar anmasına gazlı müdahale

Sıhhiye Caddesi’nde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup anma programının düzenleneceği alana gitmek istedi. Polis ekipleri, sadece olayda hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına, milletvekillerine ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine izin verdi. Fakat grup hep birlikte girmek isteyince polis ekipleri müdahale etti. Cop ve biber gazlı müdahale sonrası grup bölgeden uzaklaştırıldı. Alana alınan grup saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu platforma karanfiller bıraktı. CHP’li milletvekilleri, etkinliğin yapılacağı alana, aralarında patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerinin de olduğu vatandaşların alınmamasına tepki gösterdiler. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “Emniyet zaten gerekli tedbirleri aldı. Bizler de son derece soğukkanlı olayları takip ediyoruz. Yani bir anmaya, 5 dakika sürecek bir anmaya dahi izin vermeyen bir anlayışı şiddetle kınıyoruz. O nedenle biz de burada anma gerçekleştirmeyeceğiz ve ailelerin yanına gideceğiz” dedi.

Gar katliamının ikinci yıldönümünde anma için dün birçok ilde de gösteriler yapıldı.