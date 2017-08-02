Gana'daki santralinin kapasitesini artırdı

Aksa'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Gana'da yer alan santralin kurulu gücünün 192,5 megavattan 280 megavata yükseltildiği belirtildi.

Santralin fuel-oil yakıtlı olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HFO yakıtlı enerji santralinin kurulu gücü 192,5 megavattan 35 megavatı yedek kapasite olmak üzere toplam 280 megavata yükselmiş olup, devreye alınan ekipmanın geçici kabulü 1 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlık heyeti tarafından tamamlanmıştır. İlk fazı tamamlanmış bulunan santralin garantili satış sözleşmesine istinaden 6,5 yıl kontrat süresi bu tarih itibarıyla başlamış bulunmaktadır."



