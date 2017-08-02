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Gana'daki santralinin kapasitesini artırdı

AA
02 Ağustos 2017 - 11:20Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 11:20

Aksa Enerji Üretim AŞ, Gana Cumhuriyeti'ndeki enerji santralinin kurulu gücünü 280 megavata yükseltti.

Aksa'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Gana'da yer alan santralin kurulu gücünün 192,5 megavattan 280 megavata yükseltildiği belirtildi.

Santralin fuel-oil yakıtlı olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HFO yakıtlı enerji santralinin kurulu gücü 192,5 megavattan 35 megavatı yedek kapasite olmak üzere toplam 280 megavata yükselmiş olup, devreye alınan ekipmanın geçici kabulü 1 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlık heyeti tarafından tamamlanmıştır. İlk fazı tamamlanmış bulunan santralin garantili satış sözleşmesine istinaden 6,5 yıl kontrat süresi bu tarih itibarıyla başlamış bulunmaktadır."

Etiketler: aksa enerji , aksa gana , gana santrali
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