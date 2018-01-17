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Gana'da lityum minerali keşfedildi

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 17:14 | Son Güncelleme:

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni lityum minerali keşfedildiği bildirildi.

Ulusal basınındaki haberelere göre, Gana Mineraller Komisyonu İcra Kurulu Başkanı Kwaku Addai Antwi Boasiako, yaptığı açıklamada, ülkenin Ashanti, Volta ve Western bölgelerinde lityum minerali keşfedildiğini duyurdu.

Boasiako, lityum keşfedilen alanlarda çalışma başlatıldığını belirterek, söz konusu bölgelere kaçak madencilerin girmemeleri için güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

Keşfedilen lityumun ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Boasiako, "Lityum, ülkedeki elektronik taşıt sektöründe büyük bir rol oynayacaktır." dedi.

Etiketler: afrika
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