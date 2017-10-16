Gamze Şenol, RTL’nin dizisine dahil oldu

GENÇ oyuncu Gamze Şenol, Almanya’nın en uzun soluklu ve en çok seyirci çeken dizilerinden ‘İyi Zamanlar Kötü Zamanlar’ın’ (Gute Zeiten, schlechte Zeiten) oyuncu kadrosuna dahil oldu. 6 bin 363’üncü bölümü salı akşamı ekrana gelecek dizide 24 yaşındaki Gamze Şenol, çekici, kendisine güvenen ve enerjik Türk kızı ‘Şirin Akıncı’yı canlandıracak. ‘Şirin Akıncı’ ile kendisini karşılaştıran Şenol, şöyle dedi:

“Şirin’le birbirimizden çok farklıyız. Onunla aramızdaki farklar çok belirleyici. Onun konuşması, giyimi, makyajı ve karakteri benim gerçek yaşamımdan çok farklı. Benim oyuncu olarak görevim onun karakterini diziye yansıtmak olacak.”





‘ÇOK ÇABUK UNUTUYORUM’

Almanya doğumlu oyuncu bir süreden beri Berlin’de yaşadığını ve çekimler için de her gün Potsdam kentine gittiğini belirterek, dizi çekimlerinin çok zaman aldığını söyledi. Her gün senaryoyu okuduğunu ve ezberlediğini belirten Şenol, “Ama çok çabuk unutuyorum” dedi. ‘İyi Zamanlar Kötü Zamanlar’ dizisi salı akşamı saat 19.40’da RTL’de yayınlanacak.