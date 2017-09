GameX'e 150 bin kişi akın etti!

Türkiye’de yaşanan terörle mücadele konusundan ilham alınarak Türk şirketi Rocwise Entertainment tarafından geliştirilen “Hikaye Tabanlı First Person Shooter” (FPS) oyunu Soldiers of The Universe (SoTU) fuarda yoğun ilgi ile karşılaşırken, tüm dünyada milyonlarca kişiyi tutkuyla peşinden sürükleyen dijital oyun kahramanlarını birebir canlandıran Cosplay sanatçılarının katıldığı Cosplay yarışmaları GameX 2017’de nefesleri kesti.

Balkanlardan Ortadoğu’ya uzanan bölgedeki ilk ve tek fuarı olma özelliğini taşıyan fuar, ayrıca muhteşem şovlara, dijital gösterilere, robot savaşları, drone ligi gibi birçok eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yaptı.

GameX 2017 Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nı düzenleyen Rönesans Fuarcılık Başkanı H. İsmet Göksel, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla düzenlenen fuarın her yıl büyük bir gelişim gösterdiğini belirtti. Göksel, 4 gün boyunca 150 binden fazla oyun severin fuarı ziyaret ettiğini belirterek “Sabahın ilk saatlerinden itibaren kuyruklar oluşmaya başladı. İzdiham nedeniyle bütün giriş kapılarını kapattığımız anlar oldu. Türkiye’de de oyun sektörü her geçen gün büyüyor. Bu doğrultuda GameX ziyaretçi sayısı da inanılmaz rakamlara ulaştı. Her yaş grubundan insana rastladığımız fuar misyonunu yerine getirmektedir. Ziyaretçi sayısının 200 bine yaklaştığı GameX fuarları önümüzdeki yıllarda çok daha büyük potansiyellere ulaşacaktır” dedi.

Oyunlardaki asıl karakterler ile birebir aynı olan kostüm ve makyajlarıyla oyun tutkunlarının karşısına çıkan dijital oyun karakterleri de, GameX 2017 ziyaretçilerinin ilgi odağıydı. Marvel’ın Scarlett Witch’i Wanda Maximoff, Çılgın Korsan Kaptan Jack Sparrow, Spider Man’den Mary Jane, dünyanın en popüler oyunlarından biri olan League of Legends’ın Katarina, Caitlyn, Ezreal, Diana, Popstar Ahri’si, Black Desert Online ve Türk yapımı Soldier of The Universe’in karakterlerine büyük ilgi gösteren oyun tutkunları bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

14 Eylül’de başlayan ve 17 Eylül Pazar günü sona eren GameX 2017 Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nda ayrıca “GameX 2017 Ödülleri” de sahiplerini buldu.