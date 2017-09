GameX kapılarını açtı, oyuncular akın akın kapılara yüklendi!

Dijital oyun dünyasının en yeni dijital oyunları ve yüzbinleri peşinden sürükleyen fenomen oyuncuları, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2017'de sahne aldı. Binlerce oyun severin kapılara hücumettiği fuarın açılış gününde, en yeni dijital oyunlar ilk kez GameX'de tanıtıldı. Muhteşem şovlara, dijital gösterilere, robot savaşları, Cosplay yarışmaları gibi birçok eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yapan fuar 17 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.

Oyun tutkunlarını Türkiye'de 12'nci kez buluşturan GameX 2017, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'nun en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliğini taşıyor. Rönesans Fuarcılık tarafından düzenlenen GameX 2017'ye 100 aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katılıyor.

Fuarın açılış törenine Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, OYUNDER Başkanı Tansu Kendirli, Brezilya'lı BoaCompra CEO'su Alain Delcourt ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.





Görsel şovlar eşliğinde, PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, çarpıcı cosplay etkinlikleri, sayısız ödül ile hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı'nın etkinlikleri arasında yer alıyor. YTÜ Robotik Otomasyon Kulübü'nün de katkılarıyla Türkiye'de bir oyun fuarında ilk kez Robot Savaşları da canlı olarak izlenebiliyor.

İş Bankası Maximum Kart ana sponsorluğunda "maximum eğlence" temasıyla düzenlenen GameX 2017'de tüm dünya'da milyonların kalbinde taht kurmuş, eşsiz karakter tasarımları ve grafikleriyle oynayanları adeta büyüleyen MMORPG Black Desert Online'ın yapımcısı Pearl Abyss de GameX 2017'de hayranlarıyla buluştu.

Fuarda ayrıca; Rocwise Entertainment (Soldiers of the Universe), Proud Dinosaurs (Macrotis), Abyss Gameworks (Tartarus), Imagine Codes (Deliçeri), NTT Game, Bigpoint Games gibi oyun firmalarının yanısıra Amega Entertainment, Ortombo, EPIN, ByNoGame, BoaCompra, GameSatış, GamingInTurkey (Metal Tornado), İninal, Papara, Twitter (GenArt) Vestel, Sennheiser, Digiturk, Oyunder, LEVEL, QP Bilişim, Red Bull, McDonald's, ve Number1 gibi milyonları peşinden sürükleyen önemli markalar da yer alıyor.





GameX 2017'nin, Türkiye'de şimdiye kadar görülmemiş etkinliklere ve birbirinden muhteşem şovlara ev sahipliği yaptığını açıklayan Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıH. İsmet Göksel bu çapta bir organizasyon için dünya standartlarına uygun bir fuar alanına ihtiyaç duyduklarını belirterek, GameX 2017 organizasyonunun adresi olarak İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ni tercih ettiklerini söyledi.

Göksel, dünyada çevrimiçi oyunları oynayan oyuncuların sayısı hızla arttığına da dikkat çekerek "Hatta bu alanda yeni bir sektör bile kuruldu ve hızla gelişiyor. Bu sektör e-spor sektörüdür. Çevrimiçi oyunlarla birlikte küresel yarışmalar ve bu yarışmaları yayınlayan TV kanalları bile var. Artık yarışmaların ödülleri milyon dolarlarla ifade ediliyor. Bu spor dalı Türkiye'de binlerce kişinin ilgilendiği bir sektör haline geldi" şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaşanan terörle mücadele konusundan ilham alınarak Türk şirketi Rocwise Entertainment tarafından geliştirilen "Hikaye Tabanlı First Person Shooter" (FPS) oyunu Soldiers of The Universe (SoTU) oyunu fuarda büyük ilgi topladı. Bir çok dilde Steam ile tüm dünyaya satılan Soldiers of The Universe (SoTU)'nun hikayesi, ana karakter Hakan'ın, babasının şehit olduğu haberiyle yurtdışından Türkiye'ye dönmesiyle başlıyor. Ardından Nusaybin, İstanbul, Cerablus ve El Bab operasyonlarında görev alıyor.

Cosplay Yarışmaları Nefes Kesti

Tüm dünyada milyonlarca kişiyi tutkuyla peşinden sürükleyen dijital oyun kahramanlarını birebir canlandıran Cosplay sanatçılarının katıldığı Cosplay yarışmaları GameX 2017'de nefesleri kesti. 4 ayrı kategoride yarışan birbirinden ilginç tasarımlara sahip Cosplay sanatçıları grup ve bireysel olarak muhteşem ödüllerin sahibi olmak için kıyasıya rekabet ettiler.

Türkiye Cosplay camiasının sevilen, tanınan ve marka olmuş isimlerinden Melis Kartal (Migraine Design) 'ın sunuculuğunda gerçekleşen yarışmalarda, jüri üyeliklerini Murat Bayer (Quixe Cosplay), Nalan Tarhan (Nano Cosplay) ve son olarak Tokyo Game Show elemelerinde birinci olan ve ülkemizi Japonya'da temsil etme hakkını kazanan, son yılların en başarılı Cosplayerlarından Miray Songün (Mirai) yaptı.

Türkiye Drone Ligi de GameX'te

Türkiye Drone Ligi, dünyada son 2 yılda F1'e alternatif gösterilen drone ve drone sporlarını geniş kitlelere ulaştırabilmek için Türkiye'nin en saygın fuarları arasında yerini alan Uluslararası GameX 2017 Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'na katıldı. GameX 2017 ziyaretçileri, Türkiye Drone Ligi uzmanlarından uçuş eğitimi aldıktan sonra, profesyonel pilotların şov yarışlarını izleyecekler ve aynı zamanda onlarla uçuş deneyimi yaşama imkanına da sahip oldular.

Birbirinden eğlenceli ve heyecanlı yeni oyunları tanımak isteyenler ve yeni oyunların lansmanlarına katılmak isteyenler, günlük 10 TL'ye veya kombine olarak 4 gün için 30 TL'ye satışa sunulan biletlerini www.gamex.com.tr, www.biletino.com ve fuarın açık olduğu günler kapı gişesinden temin edebilecekler. İş Bankası Maximum Kart ile alınacak online ziyaretçi biletleri yüzde 50 indirimli olacak.