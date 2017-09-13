GameX kapılarını açıyor! Peki içeride neler var?

GameX 2017’ye 100’ü yerli ve yabancı dijital eğlence ve oyun firması katılırken, sanal dünyanın ünlüleri de takipçileri ile bir araya gelecek. Fuarda ayrıca sektöründe dünyanın en ünlü markaları en yeni oyunlarını muhteşem görsel şovlarla tanıtacaklar. Robot Savaşları, Drone Ligi ve dijital oyun kahramanlarının birebir canlandırıldığı Cosplay sanatçıları ile Cosplay yarışmaları da GameX’in etkinlikleri arasında yer alacak.

Birbirinden eğlenceli ve heyecanlı yeni oyunları tanımak isteyenler ve yeni oyunların lansmanlarına katılmak isteyenler, günlük 10 TL’ye veya kombine olarak 4 gün için 30 TL’ye satışa sunulan biletlerini www.gamex.com.tr, www.biletino.com ve fuarın açık olduğu günler kapı gişesinden temin edebilecekler. İş Bankası Maximum Kart ile alınacak online ziyaretçi biletleri yüzde 50 indirimli olacak.