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    GameX fuarı ne zaman saat kaçta açılıyor? GameX biletleri ne kadar?

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 13:40 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 13:41

    GameX fuarı, bu yıl da birçok oyunseveri çatısı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Dijital oyun sektöründe yer alan birçok firmanın yer alacağı GameX fuarı dört gün boyunca kapısını açık tutacak. Peki, GameX fuarı ne zaman saat kaçta açılıyor? GameX biletleri ne kadar olacak? İşte, oyunseverlerin merakla araştırdığı tüm bu soruların cevapları ve organizasyonda yer alacak etkinlikler hakkında bazı bilgiler

    100 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip dünyanın önemli sektörlerinden dijital oyun sektörü fuarı GameX 2017, 14 Eylül'de kapılarını açıyor. Dijital oyun dünyasının en yeni dijital oyunları ve yüzbinleri peşinden sürükleyen fenomen oyuncular, 14-17 Eylül tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek GameX 2017’de sahne alacak.

    100 milyar doları aşan büyüklüğü ile dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen dijital oyun ve eğlence sektörünün kalbi 14-17 Eylül tarihleri arasında “GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı” ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde atacak. Oyun tutkunlarını bir kez daha buluşturacak olan GameX, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerin en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliğine sahip olduğu belirtiliyor. Rönesans Fuarcılık tarafından düzenlenen GameX 2017’ye 100’ü aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katılacak.

    PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, çarpıcı cosplay etkinlikleri, sayısız ödül ile hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nın etkinlikleri arasında yer alacak. YTÜ Robotik Otomasyon Kulübü’nün de katkılarıyla Türkiye’de bir oyun fuarında ilk kez Robot Savaşları da canlı olarak izlenebilecek.

    GameX biletleri ne kadar?

    GameX organizasyonu 14-117 Eylül arasında TÜYAP Fuar Kongre Merkezi'nde ziyarete açık olacak. Ziyaretçilerden GameX fuarına günlük giriş ücreti olarak 10 TL, 4 günlük kombine girşi ücreti olarak ise 30 TL tahsil edilecek.

    Fuar her gün 10.00 ile 20.00 arasında kapılarını açık tutacak.

    GameX yeni yerinde

    Bu yıl 12’nci kez oyun tutkunlarına kapılarını açacak olan GameX’in, Türkiye'de şimdiye kadar görülmemiş etkinliklere ve birbirinden muhteşem şovlara ev sahipliği yapacağını açıklayan Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel bu çapta bir organizasyon için dünya standartlarına uygun bir fuar alanına ihtiyaç duyduklarını belirterek, GameX 2017 organizasyonunun adresi olarak İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ni tercih ettiklerini söyledi.

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