Gameboy efsanesi geri dönüyor!

Nintendo son zamanlarda 80 ve 90'lardan NES ve SNES gibi efsane klasik konsollarının mini versiyonlarını çıkarıyor, o yüzden elle taşınabilen oyun konsollarından birinin de yenisini çıkarması hiç şaşırtıcı olmaz. Nokia da yakın zamanda "taş gibi sağlam" 3310 telefonunun bir yenilenmiş sürümünü çıkarmıştı.

İkonik el konsolu Game Boy'un 30'uncu doğum günü 2019 yılında, o yüzden Nintendo'nun çıkaracağı bir yıl dönümü sürümü için şimdiden patent başvurusu yapmış olması çok uzak bir ihtimal gibi görünmüyor.





Game Boy, Mario ve Luigi, veya Pokemon'dan Pikachu gibi karakterleri birçok insanla ilk kez tanıştıran konsol, bu karakterler ve oyunlar, şimdi artırılmış gereklik oyunlarına kadar evrimleşti. Böyle bir konsolun yeniden piyasaya sürülmesi çok kişide nostaljik hisler yaratıp başarılı olabilir.





Patent başvurusu Japon bir bot tarafından bulundu ve bunun ardından yukarıdaki görseli tweetledi.



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