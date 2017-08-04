Game of Thrones'un yeni bölümü internete sızdırıldı

BBC Türkçe'nin aktardığına göre geçtiğimiz günlerde bir grup bilgisayar korsanı, HBO'nun sistemine girdiklerini ve Game of Thrones dizisinin henüz yayınlanmamış bir bölümünün senaryosunu ele geçirdiklerini öne sürmüştü.
Ancak HBO televizyon kanalı, bazı basın mensupları ve Mashable haber sitesine yaptığı açıklamada gerçekleşen son sızıntının siber saldırı ile ilgili olmadığını söyledi.
HBO'nun dağıtım ortağı olan Star India şirketinin sözcüsü, "7'nci sezonun 4'üncü bölümünün internete sızdırılması meselesini ciddi bir şekilde ele aldıklarını ve konuyla ilgili bir iç soruşturma başlattıklarını" duyurdu.
'PAKİSTAN'DAN BİR HEDİYE'
'The Spoils of War' adını taşıyan yeni bölüm, sosyal medya platformu Reddit'e Cuma sabahı yüklendi. Game of Thrones dizisiyle ilgili popüler bir tartışma forumuna bölümü yükleyen takma isimli bir kullanıcı, "Pakistan'dan bir hediye" yorumuyla paylaşımda bulundu.
Siber saldırı sırasında yayınlanmamış bölümlerin ele geçirilip geçirilmediği bilinmiyordu.
Bu hafta içinde siber saldırıyı gerçekleştiren bazı kişilerden gazetecilere mail gönderilmiş, maillerde hackerların halen HBO'nun sistemlerine erişimleri oldukları ve şirket ile müzakerelerin sürdüğü iddia edilmişti.
İnternette paylaşılan dizinin ekran görüntülerinden bölümün şirket içi kullanım için dağıtıldığı düşünülüyor.
Daha önceki sezonlarda da Game of Thrones'un henüz yayımlanmamış bazı bölümleri internete sızdırılmıştı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün