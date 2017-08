Game of Thrones'un yeni bölümü internete sızdırıldı

BBC Türkçe'nin aktardığına göre geçtiğimiz günlerde bir grup bilgisayar korsanı, HBO'nun sistemine girdiklerini ve Game of Thrones dizisinin henüz yayınlanmamış bir bölümünün senaryosunu ele geçirdiklerini öne sürmüştü.

Ancak HBO televizyon kanalı, bazı basın mensupları ve Mashable haber sitesine yaptığı açıklamada gerçekleşen son sızıntının siber saldırı ile ilgili olmadığını söyledi.

HBO'nun dağıtım ortağı olan Star India şirketinin sözcüsü, "7'nci sezonun 4'üncü bölümünün internete sızdırılması meselesini ciddi bir şekilde ele aldıklarını ve konuyla ilgili bir iç soruşturma başlattıklarını" duyurdu.

'PAKİSTAN'DAN BİR HEDİYE'

'The Spoils of War' adını taşıyan yeni bölüm, sosyal medya platformu Reddit'e Cuma sabahı yüklendi. Game of Thrones dizisiyle ilgili popüler bir tartışma forumuna bölümü yükleyen takma isimli bir kullanıcı, "Pakistan'dan bir hediye" yorumuyla paylaşımda bulundu.

Siber saldırı sırasında yayınlanmamış bölümlerin ele geçirilip geçirilmediği bilinmiyordu.

Bu hafta içinde siber saldırıyı gerçekleştiren bazı kişilerden gazetecilere mail gönderilmiş, maillerde hackerların halen HBO'nun sistemlerine erişimleri oldukları ve şirket ile müzakerelerin sürdüğü iddia edilmişti.

İnternette paylaşılan dizinin ekran görüntülerinden bölümün şirket içi kullanım için dağıtıldığı düşünülüyor.

Daha önceki sezonlarda da Game of Thrones'un henüz yayımlanmamış bazı bölümleri internete sızdırılmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR