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Game of Thrones'un kraliçesi Emilia Clarke animoji kullandı!

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 08:58 | Son Güncelleme:

Apple, iOS 11.3 sürümüyle birlikte iPhone X’a ejderha, aslan, ayı ve kuru kafa olmak üzere dört yeni Animoji ekleneceğini duyurdu. Ejderhalarla arası fazlasıyla iyi olan Game of Thrones'un kraliçesi Emilia Clarke ise gelen animojilerden ejderhayı sıcağı sıcağına deneyip Instagram hesabından paylaştı!

Game of Thrones'un başrol oyuncularından biri olan Emilia Clarke, en beğendiği yeni Animoji’yi Instagram hesabında paylaştı. Elbette Daenerys’in ejderhayı seçmesi sürpriz olmadı! 

Emilia’nın Instagram gönderisine ait link ve bu baharda iPhone X’a gelecek yeni Animoji’lerle ilgili detaylar şöyle:

Game of Thronesun kraliçesi Emilia Clarke animoji kullandı

iOS 11.3 ve Animoji hakkında gerekli bilgiler

- Apple bugün, iOS 11.3 ’ün geliştiricilere yönelik beta sürümünü yayınladı ve tüketici sürümünün bu baharda sunulacağını duyurdu. iOS 11.3’ün yayınlanmasıyla birlikte iPhone X için Mesajlar uygulamasında ejderha, aslan, ayı ve kuru kafadan oluşan dört yeni Animoji sunulacak.

- iPhone X, Animoji ile emojileri yeni ve eğlenceli bir yöntemle canlandırıyor.

- iPhone X’daki A11 Bionic ve TrueDepth kamera ile çalışan Animoji teknolojisinde 50’den fazla yüz kasının hareketleri kaydedilerek analiz ediliyor. Böylece müşteriler seslerini kullanarak kayıt yapabiliyor ve 16 farklı karakterden biri olarak Animoji mesajları gönderebiliyor.

- Aslan, ayı, ejderha ve kuru kafa karakterlerinin de katılacağı Animoji çeşitleri şu anda maymun, robot, kedi, köpek, uzaylı, tilki, kaka, domuz, panda, tavşan, unicorn ve tavuktan oluşuyor.

- iPhone X Kasım başında satışa sunulduğundan beri Animoji son derece olumlu tepkiler aldı.

Etiketler: telefon , aniimoji
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