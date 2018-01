Game of Thrones'un 8. sezon 1. bölüm tarihi kesinleşti!

Game of Thrones fırtınası gelecek yıl kaldığı yerden devam edecek. Game of Thrones 8. sezon 1. bölüm tarihi de kesinleşti. İşte o tarih ve yeni bölüm hakkında merak ettiğiniz her şey...

Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos’ta 7. sezonunun finalini yapan Game of Thrones’un 8. Sezon başlangıç tarihi nihayet belli oldu. Dizinin oyuncularından Maisie Williams tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin 8.sezonu Nisan 2019’da yayına girecek. Maisie yaptığı açıklamada; “Aralık ayında çekimlerimizi bitirdik. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8.Sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça meşakkatli. Acele etmenizi istemeyiz. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz. ” ifadelerini kullandı.