Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Game of Thrones'un 8. sezon 1. bölüm tarihi kesinleşti!

Game of Thrones'un 8. sezon 1. bölüm tarihi kesinleşti!

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

Game of Thrones fırtınası gelecek yıl kaldığı yerden devam edecek. Game of Thrones 8. sezon 1. bölüm tarihi de kesinleşti. İşte o tarih ve yeni bölüm hakkında merak ettiğiniz her şey...

Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos’ta 7. sezonunun finalini yapan Game of Thrones’un 8. Sezon başlangıç tarihi nihayet belli oldu. Dizinin oyuncularından Maisie Williams tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin 8.sezonu Nisan 2019’da yayına girecek.

Maisie yaptığı açıklamada; “Aralık ayında çekimlerimizi bitirdik. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8.Sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça meşakkatli. Acele etmenizi istemeyiz. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Etiketler: game of thrones izle , game of thrones 8. sezon 1. bölüm izle
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri