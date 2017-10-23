Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Game Of Thrones'un bu kez oyunu geldi!

    Game Of Thrones'un bu kez oyunu geldi!

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 15:13 | Son Güncelleme:

    HBO’nun dünyaca ünlü dizisi Game of Thrones’un mobil oyunu kullanıcılara sunuldu. “Game of Thrones: Conquest” ismi ile çıkan oyun, dizinin ilk resmi oyunu oldu.

    Warner Bros. iş birliğiyle hazırlanan oyun, The Lord of the Rings Online’ın geliştiricisi Turbine tarafından geliştirildi. Oyun, strateji tabanlı olup, oyuncuyu Yedi Krallık’a savaşa gönderiyor. Oyuna Daenerys Targaryen’ın yardımları ile başlıyorsunuz. Kendi Kral Eli’ni danışmanlık yapması için sizin hizmetinize sunuyor. Size evinizi kurmanız için de bir arazi sağlıyor.

    Game Of Thronesun bu kez oyunu geldi

    Burada yavaş yavaş krallığınızı kuruyor, asker yetiştiriyor ve savaşlara dahil oluyorsunuz. Oyunda dizinin öne çıkan karakterlerinden olan Tyrion Lannister ve Serçeparmak’ın tavsiyelerini alıyorsunuz. Game of Thrones: Conquest'i hem iOS kullanıcıları hem de Android kullanıcıları indirebilir.

    Etiketler: Game of Thrones oyunu , Game of Thrones Mobil oyunu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri