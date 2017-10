Game Of Thrones'un bu kez oyunu geldi!

Warner Bros. iş birliğiyle hazırlanan oyun, The Lord of the Rings Online’ın geliştiricisi Turbine tarafından geliştirildi. Oyun, strateji tabanlı olup, oyuncuyu Yedi Krallık’a savaşa gönderiyor. Oyuna Daenerys Targaryen’ın yardımları ile başlıyorsunuz. Kendi Kral Eli’ni danışmanlık yapması için sizin hizmetinize sunuyor. Size evinizi kurmanız için de bir arazi sağlıyor.





Burada yavaş yavaş krallığınızı kuruyor, asker yetiştiriyor ve savaşlara dahil oluyorsunuz. Oyunda dizinin öne çıkan karakterlerinden olan Tyrion Lannister ve Serçeparmak’ın tavsiyelerini alıyorsunuz. Game of Thrones: Conquest'i hem iOS kullanıcıları hem de Android kullanıcıları indirebilir.