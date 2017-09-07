Game of Thrones'a büyük şok! Tam 1 milyar kez...

Korsan içerik takibi yapan ve bunları raporlayan Muso firmasının verilerine göre Game of Thrones'un her bir bölümü 140 milyon kez korsan olarak elde edildi.

Korsan kullanımların başında %84,7 oranıyla streaming yani herhangi bir web sitesi üzerinden izleme ilk sırada gelirken, %9.1 ile torrent ikinci ve normal şekilde indirme ise %5,6 olarak dikkat çekiyor.





Aslında bu veriler özellikle dizi ve film korsancılığının artık torrenttan stream'e kaydığını gösteriyor. Bugüne kadar genellikle torrent siteleri suçlanırken, artık insanlar korsan içerikleri indirmek yerine web siteleri üzerinden izlemeyi tercih ediyor.