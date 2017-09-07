MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Game of Thrones'a büyük şok! Tam 1 milyar kez...

    Game of Thrones'a büyük şok! Tam 1 milyar kez...

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 13:44 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 13:45

    Geçtiğimiz hafta 7. sezon finalini gerçekleştiren Game of Thrones, her zaman olduğu gibi korsana maruz kalmaya devam ediyor. Yayınlanan son verilere göre dizinin 7. sezonu, toplamda 1 milyarın üzerinde korsan olarak izlendi veya indirildi.

    Korsan içerik takibi yapan ve bunları raporlayan Muso firmasının verilerine göre Game of Thrones'un her bir bölümü 140 milyon kez korsan olarak elde edildi.

    Korsan kullanımların başında %84,7 oranıyla streaming yani herhangi bir web sitesi üzerinden izleme ilk sırada gelirken, %9.1 ile torrent ikinci ve normal şekilde indirme ise %5,6 olarak dikkat çekiyor.

    Game of Thronesa büyük şok Tam 1 milyar kez...
    Aslında bu veriler özellikle dizi ve film korsancılığının artık torrenttan stream'e kaydığını gösteriyor. Bugüne kadar genellikle torrent siteleri suçlanırken, artık insanlar korsan içerikleri indirmek yerine web siteleri üzerinden izlemeyi tercih ediyor.

    Etiketler: game of thrones , dizi , korsan
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri