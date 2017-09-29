Game of Thrones oyuncusu Ella Hughes’ten +18’lik film itirafı

Dünyaca ünlü Game Of Thrones dizisinin 22 yaşındaki oyuncusu Ella Hughes, cinsel içerikli filmlerde oynamak için hukuk fakültesini bıraktığını itiraf etti.

HAYRANLARINA İÇ ÇAMAŞIRLARINI GÖNDERİYOR

Hayranlarına kullanmış olduğu iç çamaşırları yollayarak hayatını kazandığını söyleyen Hughes, şu an hukuk öğrencisi olduğu günlere göre çok daha fazla mutlu olduğunu söyledi.

ÖZGÜVEN SAHİBİ OLDU

BBC’ye konuşan Ella Hughes, cinsel film sektörüne girmeden önce çok utangaç bir insan olduğunu ve hatta kendisinden nefret ettiğini, daha sonra kendisine olan özgüvenini cinsel içerikli filmlerde oynayarak kazandığını söyledi.

AİLESİ YAŞAM TARZINA SAYGI DUYUYOR

Game of Thrones’da bir hayat kadınını canlandıran Ella, ailesinin yaşam tarzına saygı gösterdiğini ve hatta kendisine destek verdiklerini söyleyerek her zamankinden daha mutlu olduğunu belirtti.