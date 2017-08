Game of Thrones nasıl izlenir? İşte tüm sezonları izlemenin yolu

Game of Thrones fırtınası bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Ancak diziyi başından itibaren izlememiş olan ve bölümleri internetten bulmak isteyenler olduğu gibi, televizyon başında diziyi izlemeyip internetten takip etmek isteyen pek çok kişi var. Peki Game of Thrones'u internette nasıl izleyebilirsiniz?

Game of Thrones nereden izlenir sorusu özellikle diziyi izlemeye yeni başlayacaklar için merak konusu. Game of Thrones izlemek için dizi müptelaları resmi kanallara başvuruyor. Bunun için ise adres BeIN Connect oluyor. Türkiye'de diziyi yasal olarak izlemenizi sağlayacak BeIN Connect Game of Thrones sayfasında tüm bölümler yer alıyor.





Game of Thrones izlemek için online olarak BeIN Connect'e üye olmanız ve sonrasında üyelikli giriş yapmanız gerekiyor. Son yılların en beğenilen dizisi Game of Thrones nereden izlenir sorusunun yasal cevabı olan ve aylık 10 lira üyeliği bulunan BeIN Connect dışında elbette alternatif çeşitli yöntemler bulunuyor. Özellikle Game of Thrones izlemek isteyen ve yurt dışında olanlar için ek isteyenler için Hulu'nun HBO sayfası da aylık 8 ila 11 dolar arası değişen fiyatlarla internetten Game of Thrones izlemenizi sağlayabilir. Yine PlayStation platformlarında, Android TV cihazlarında, Xbox'larda çeşitli TV API'lerinde bulunan Hulu, aylık cüzzi ücret karşılığında Game of Thrones izleme alternatifi sağlıyor.

Amazon Live da Game of Thrones izle yöntemlerinden biri. Amazon, 7 günlük ücretsiz kullanım da sağlayabiliyor kullanıcılarına. Dizinin 7. sezonunu aylık 15 dolara takip etmek mümkün olabilir.