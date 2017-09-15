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    Hürriyet >Teknoloji>Game of Thrones 8. sezon finalini önceden asla öğrenemeyeceksiniz! Çünkü...

    Game of Thrones 8. sezon finalini önceden asla öğrenemeyeceksiniz! Çünkü...

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 08:29 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 08:29

    Günümüzün en popüler dizilerinden olan Game of Thrones, 8. sezonuyla ekrana veda edecekken final bölümü için alternatifler çekiliyor. İşte HBO'dan yapılan açıklama...

    Günümüzün en popüler dizilerinden olan Game of Thrones, oldukça heyecanlı bir final sahnesiyle 7. Sezonu noktalamıştı. Heyecanın hiç durmadığı 7. Sezonun ardından herkes 8. Sezonu beklemeye ve teoriler üretmeye başlamış durumda.

    Şu ana kadar hep 10’ar bölümden oluşan sezonlarla karşımıza çıkan Game of Thrones, 7. Sezonunda 7 bölümle sevenlerinin karşısına çıktı.

    Ancak 7. Sezonda maalesef HBO sızıntıların önüne geçemedi ve 4. bölümle 6. bölüm internet üzerinden paylaşıldı. HBO sunucularını hacklenirken 1.5 TB’lık veri çalındığı gündeme gelmişti.

    HBO programlama başkanı tarafından yapılan açıklamada, sızıntıların önüne geçebilmek için diziye alternatif final bölümleri çekilebileceği belirtildi.

    8. sezonun ne zaman yayınlanacağı sorusuna cevap ise yine HBO programlama başkanı Casey Bloys tarafından gelmişti. Çok daha ağır geçecek olan kış şartlarını en iyi şekilde aktarabilmek ve daha gerçekçi çekebilmek için 2017 yılının kışının yetmeyebileceği ve 2018 kışına sarkabileceği söylenmişti.

    shiftdelete'in haberine göre bu durumdaysa Game of Thrones final sezonunu izlemek için 2019 yılını beklememiz gerekebilecek.

    Etiketler: hbo , game of thrones , dizi , hack
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