Game Of Thrones 7. sezon final özeti! Game Of Thrones 8. sezon ne zaman?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı. Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.



GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN?



Game of Thrones’un hafızalara kazının 7. sezon finali sonrası tüm gözler 8. sezona çevrildi. Milyonlarca kişi dünyaca ünlü dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Edinilen bilgiye göre son Game of Thrones sezonu 2018 sonunda ya da 2019 başında yayınlanacak.



A Song of Ice And Fire adlı George R.R. Martin romanından televizyon serisine uyarlanan GoT yani Game of Thrones 8. sezonda tüm bölümler uzun olacak. 80 veya 90 dakikayı aşabilecek bölümler uzun metrajlı film tadında izleyici karşısına cıkaçak. Bölümlerin uzaması ile de Game of Thrones 8. sezon yayınlanma tarihinin de ileriye taşınması bekleniyor. Çekimler ise ekim ayında başlayacak.